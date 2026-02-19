19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Aos 20 anos, esfaqueou a mãe de 43 e acabou preso

Por Da Redação | Não-Me-Toque (RS)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Aos 20 anos, esfaqueou a mãe de 43 e acabou preso
Aos 20 anos, esfaqueou a mãe de 43 e acabou preso

Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de esfaquear a própria mãe, de 43 anos, durante a madrugada desta terça-feira (17). Após o crime, ele fugiu, mas acabou localizado e detido pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Não-Me-Toque, no norte do Rio Grande do Sul. De acordo com as informações preliminares, a vítima foi atingida por golpes de faca dentro da residência.

Após o ataque, o suspeito deixou o local, mas foi encontrado depois de buscas realizadas na região. Ele foi preso e encaminhado às autoridades competentes. O estado de saúde da mulher não foi informado até o momento.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários