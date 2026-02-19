Um jovem de 20 anos foi preso suspeito de esfaquear a própria mãe, de 43 anos, durante a madrugada desta terça-feira (17). Após o crime, ele fugiu, mas acabou localizado e detido pela polícia.

O caso foi registrado em Não-Me-Toque, no norte do Rio Grande do Sul. De acordo com as informações preliminares, a vítima foi atingida por golpes de faca dentro da residência.