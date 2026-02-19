Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado por um colega da mesma idade enquanto gravava um vídeo. O disparo ocorreu dentro da garagem de uma residência, quando a vítima filmava o amigo manuseando e girando o tambor de um revólver. O caso é investigado como homicídio.

A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (16), no bairro Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo. Paulo Matheus Farias dos Santos chegou a ser socorrido e levado ao Hospital M'Boi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos.