19 de fevereiro de 2026
HOMICÍDIO

Paulo, 16 anos, gravou colega com arma e morreu baleado

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Paulo Matheus Farias dos Santos
Paulo Matheus Farias dos Santos

Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado por um colega da mesma idade enquanto gravava um vídeo. O disparo ocorreu dentro da garagem de uma residência, quando a vítima filmava o amigo manuseando e girando o tambor de um revólver. O caso é investigado como homicídio.

A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (16), no bairro Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo. Paulo Matheus Farias dos Santos chegou a ser socorrido e levado ao Hospital M'Boi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos.

Após o disparo, o adolescente que estava com a arma deixou o local acompanhado do pai. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a mãe do jovem informou que ele deve se apresentar à autoridade policial na presença de um advogado.

A polícia apura a origem da arma e investiga se o revólver pertence ao pai do adolescente que efetuou o disparo. De acordo com a SSP, diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso.

O sepultamento de Paulo ocorreu nesta quarta-feira (18), no Cemitério Jardim da Paz, em Embu das Artes.