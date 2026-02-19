Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado por um colega da mesma idade enquanto gravava um vídeo. O disparo ocorreu dentro da garagem de uma residência, quando a vítima filmava o amigo manuseando e girando o tambor de um revólver. O caso é investigado como homicídio.
A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (16), no bairro Jardim Guarujá, na zona sul de São Paulo. Paulo Matheus Farias dos Santos chegou a ser socorrido e levado ao Hospital M'Boi Mirim, mas não resistiu aos ferimentos.
Após o disparo, o adolescente que estava com a arma deixou o local acompanhado do pai. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, a mãe do jovem informou que ele deve se apresentar à autoridade policial na presença de um advogado.
A polícia apura a origem da arma e investiga se o revólver pertence ao pai do adolescente que efetuou o disparo. De acordo com a SSP, diligências estão em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do caso.
O sepultamento de Paulo ocorreu nesta quarta-feira (18), no Cemitério Jardim da Paz, em Embu das Artes.