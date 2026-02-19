Uma mulher de 36 anos morreu após ser atacada por um crocodilo enquanto coletava mariscos. Partes do corpo da vítima foram encontradas no estômago do animal, que acabou capturado e abatido por moradores.
O ataque ocorreu na segunda-feira (16), nas águas turvas do rio Luan Boya, na província de Aceh, na Indonésia. A vítima, identificada como Jusmitawati, estava acompanhada de amigas, mas se afastou do grupo momentos antes de ser surpreendida pelo réptil.
Após buscas na região, o crocodilo foi localizado a cerca de um quilômetro e meio do ponto onde ocorreu o ataque. O animal foi capturado e morto. Durante a inspeção, restos mortais da mulher foram encontrados em seu estômago. Jusmitawati era mãe de três filhos. As circunstâncias do caso geraram comoção na comunidade local.