19 de fevereiro de 2026
MACABRO

Corpo de mulher desaparecida é achado dentro de crocodilo

Indonésia
| Tempo de leitura: 1 min
Uma mulher de 36 anos morreu após ser atacada por um crocodilo enquanto coletava mariscos. Partes do corpo da vítima foram encontradas no estômago do animal, que acabou capturado e abatido por moradores.

O ataque ocorreu na segunda-feira (16), nas águas turvas do rio Luan Boya, na província de Aceh, na Indonésia. A vítima, identificada como Jusmitawati, estava acompanhada de amigas, mas se afastou do grupo momentos antes de ser surpreendida pelo réptil.

Após buscas na região, o crocodilo foi localizado a cerca de um quilômetro e meio do ponto onde ocorreu o ataque. O animal foi capturado e morto. Durante a inspeção, restos mortais da mulher foram encontrados em seu estômago. Jusmitawati era mãe de três filhos. As circunstâncias do caso geraram comoção na comunidade local.

