Um menino morreu nesta quarta-feira (18) após se engasgar com um pirulito. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas já deu entrada na unidade inconsciente e não resistiu.

O caso ocorreu em Pitangueiras, distrito de Prados, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A criança foi encaminhada para atendimento em Barroso.