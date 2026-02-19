19 de fevereiro de 2026
TRAGÉDIA

Menino de 3 anos morre após se engasgar com pirulito

Por Da Redação | Prados (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Banco de imagens
Menino de 3 anos morre após se engasgar com pirulito
Menino de 3 anos morre após se engasgar com pirulito

Um menino morreu nesta quarta-feira (18) após se engasgar com um pirulito. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas já deu entrada na unidade inconsciente e não resistiu.

O caso ocorreu em Pitangueiras, distrito de Prados, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. A criança foi encaminhada para atendimento em Barroso.

De acordo com o Instituto Nossa Senhora do Carmo, o paciente recebeu atendimento emergencial de uma equipe formada por médicos generalistas e pediatra. Foram realizadas manobras de suporte avançado, mas não houve reversão do quadro de parada cardiorrespiratória.

O velório foi realizado na residência da família. O sepultamento está marcado para esta quinta-feira (19), às 16h, no Cemitério de Pitangueiras.

