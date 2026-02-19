Carmelina de Oliveira Fonseca morreu em Jacareí aos 74 anos nesta última terça-feira (17). Ela foi sepultada na tarde de quarta, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Muito querida por todos, dona Carminha, como também era chamada, deixará saudades. Nas redes sociais, muitos conhecidos lamentaram bastante a partida dela.
Marilia Aparecida Barbosa desejou forças aos familiares. "Meus sentimentos aos familiares. Carmem vai deixar muitas saudades quando chegar a igreja e não te vê ali sempre foi carinhosa amorosa com todos senhor receba de braços aberto acabou o sofrimento descanse em paz", escreveu.
Meirinira Pavret também lembrou dos tempos de infância. Carminha como a conheci na minha infancia, filha da vó Maria..sempre amorosa com sua voz calma e doce, que Deus conforte o coração da familia e de amigos, deixara muitas lembrancas boas", disse.