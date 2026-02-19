Carmelina de Oliveira Fonseca morreu em Jacareí aos 74 anos nesta última terça-feira (17). Ela foi sepultada na tarde de quarta, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Muito querida por todos, dona Carminha, como também era chamada, deixará saudades. Nas redes sociais, muitos conhecidos lamentaram bastante a partida dela.