A expulsão de Sol do BBB26 reacendeu um debate que vai além do entretenimento. Após um episódio que foi considerado agressão física e resultou em sua desclassificação, parte do público passou a discutir um ponto sensível: o impacto que experiências traumáticas do passado podem ter no presente.

Sol já havia participado do reality há mais de duas décadas. Durante a edição atual, ela mencionou no programa que situações vividas anteriormente, inclusive relacionadas a episódios de racismo, ainda ecoavam emocionalmente. Não cabe a nós afirmar diagnósticos, tampouco atribuir comportamentos específicos a uma causa única. Mas o debate público abre espaço para uma reflexão importante.

Trauma não é apenas o que acontece conosco. É o que permanece em nós depois do que aconteceu.

Experiências de humilhação, exclusão ou violência simbólica podem deixar marcas emocionais profundas. Quando não elaboradas, essas marcas podem ser reativadas em contextos que lembram, ainda que indiretamente, o evento original. Ambientes de alta pressão, exposição constante e conflito, como um reality show, tendem a intensificar emoções e reduzir a margem de tolerância ao estresse.