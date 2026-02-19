Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira e decepar dois dedos da mão direita dela. Segundo a Polícia Civil, o ataque ocorreu depois que a vítima manifestou a intenção de encerrar o relacionamento. A prisão foi efetuada na segunda-feira (16) e, no dia seguinte, a Justiça converteu a detenção em preventiva.
O crime aconteceu por volta das 3h do dia 15, na BA-161, na localidade de Vila Joaniza, no município de Barra. De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, o suspeito utilizou um objeto cortante para atingir a mulher, provocando ferimentos graves que resultaram na amputação de dois dedos.
A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada para atendimento médico.
Após diligências, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a prisão em flagrante. Ele foi autuado por lesão corporal de natureza grave, no contexto de violência doméstica, com resultado de debilidade permanente de membro, além de dano, também relacionado à violência contra a mulher.
Conforme o inquérito, o casal mantinha relacionamento havia quatro anos. Testemunhas relataram que a vítima tentava terminar a relação há cerca de dois anos e que, nesse período, o homem passou a apresentar comportamento agressivo e a ameaçá-la de morte caso houvesse a separação. O investigado permanece custodiado e à disposição do Poder Judiciário.