Um homem de 21 anos foi preso em flagrante após agredir a companheira e decepar dois dedos da mão direita dela. Segundo a Polícia Civil, o ataque ocorreu depois que a vítima manifestou a intenção de encerrar o relacionamento. A prisão foi efetuada na segunda-feira (16) e, no dia seguinte, a Justiça converteu a detenção em preventiva.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu por volta das 3h do dia 15, na BA-161, na localidade de Vila Joaniza, no município de Barra. De acordo com as investigações da Polícia Civil da Bahia, o suspeito utilizou um objeto cortante para atingir a mulher, provocando ferimentos graves que resultaram na amputação de dois dedos.