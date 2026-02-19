JOSÉ MARIA FRANCISCO
Idade: 67
Data de falecimento: 19/02/2026
Velório: URBAM SALA 2
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/02/2026 16:00
FRANCISCA ARAUJO CRUZ
Idade: 85
Data de falecimento: 19/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/02/2026 14:00
WALTER AUGUSTO PEREIRA
Idade: 75
Data de falecimento: 19/02/2026
Velório: URBAM SALA 3
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 20/02/2026 13:00
JOSE HENRIQUE AZARIAS VILELA
Idade: 54
Data de falecimento: 18/02/2026
Velório: PARQUE DAS FLORES
Sepultamento: PARQUE DAS FLORES- 19/02/2026 17:00
JOSE MATOS BATISTA DA CUNHA
Idade: 47
Data de falecimento: 18/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL SANTANA
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/02/2026 16:30
MARIA EULA MOREIRA EMERICK
Idade: 84
Data de falecimento: 19/02/2026
Velório: IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 19/02/2026 16:00
JOAO BOSCO THOMAZ DA SILVA (DESPOJOS)
Idade: 52
Data de falecimento: 08/06/2010
Velório:
Sepultamento: CEM. MUN. Mª PEREGRINA/SANTANA/SJC - 19/02/2026 16:00
NATIMORTO (LEONARDO SANTOS)
Idade: 0
Data de falecimento: 18/02/2026
Velório: DIRETO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 19/02/2026 14:30
JOSE ONOFRE DE CARVALHO
Idade: 93
Data de falecimento: 18/02/2026
Velório: VELÓRIO MUNICIPAL PARAISO
Sepultamento: CEM. MUN. COLÔNIA PARAISO/SJC- 19/02/2026 14:00
DULCINEIA MARTINS DOMINGOS
Idade: 65
Data de falecimento: 19/02/2026
Velório: URBAM SALA 4
Sepultamento: CEM. MUN. PE RODOLFO KOMOREK/SJC- 19/02/2026 14:00
DIVINA MARIA DE JESUS
Idade: 86
Data de falecimento: 18/02/2026
Velório: URBAM SALA 5
Sepultamento: CEM. MEMORIAL BOM RETIRO-SJC- 19/02/2026 13:00
LUIZA CECILIA ARAUJO OLIVEIRA RODRIGUES
Idade: 69
Data de falecimento: 18/02/2026
Velório: VELORIO DISTRITAL EUG. MELO/SJC SP
Sepultamento: CEM MUN. DE EUGENIO DE MELO/SJC- 19/02/2026 10:30