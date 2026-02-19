Moradores do prédio interditado no Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos, após o surgimento de uma imensa cratera no meio da rua, ainda estão assustados com o episódio, mesmo tendo o retorno ao lar liberado pela Defesa Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Eles tiveram que deixar suas casas às pressas, no último dia 7, devido à erosão causada pelo rompimento da galeria de águas pluviais da rua Felisbina de Souza Machado, abrindo uma imensa cratera que ameaçava ‘engolir’ o prédio todo.