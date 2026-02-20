A família de Ana Luiza Fonseca dos Santos, de 58 anos, pede justiça para a morte dela, que foi encontrada sem vida dentro da residência. O principal suspeito é o marido dela, João Lenon Alves dos Santos, de 34 anos, que está sendo procurado pela polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele é suspeito de matar a própria esposa a facadas na tarde desta segunda-feira (16), em Paraibuna. O assassinato aconteceu na residência do casal. Segundo a polícia, ela foi atingida com ao menos nove facadas.