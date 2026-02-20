Uma moradora do bairro Santa Tereza acionou a Prefeitura de Taubaté, por meio de registro no CGI (Centro de Gestão Integrada), apontando que o córrego do bairro estava cheio, obstruído e corria o risco de transbordar. A Defesa Civil esteve no local e reforçou o alerta, feito no dia 6 de fevereiro, três dias antes de o córrego inundar 120 casas e desalojar 32 pessoas no local.

No documento, a moradora informou à Prefeitura de Taubaté que o córrego do bairro Santa Tereza estava “bem cheio e com matos obstruindo o fluxo”. Devido à preocupação com inundação, ela pediu uma verificação do local.

Alerta da Defesa Civil