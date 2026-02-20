Uma moradora do bairro Santa Tereza acionou a Prefeitura de Taubaté, por meio de registro no CGI (Centro de Gestão Integrada), apontando que o córrego do bairro estava cheio, obstruído e corria o risco de transbordar. A Defesa Civil esteve no local e reforçou o alerta, feito no dia 6 de fevereiro, três dias antes de o córrego inundar 120 casas e desalojar 32 pessoas no local.
No documento, a moradora informou à Prefeitura de Taubaté que o córrego do bairro Santa Tereza estava “bem cheio e com matos obstruindo o fluxo”. Devido à preocupação com inundação, ela pediu uma verificação do local.
Alerta da Defesa Civil
Após o aviso da moradora, em 6 de fevereiro, a Defesa Civil esteve no local no mesmo dia e confirmou o problema. O órgão municipal concluiu que era necessário fazer a limpeza no córrego.
De acordo com o relatório, a equipe da Defesa Civil, após monitoramento no local, constatou que o rio estava com “alto índice de volume de água” e observou que os tubos que fazem a vazão do rio para o outro lado da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro estavam “completamente obstruídos por vegetação, causando o aumento no volume de água represada”.
“Dessa forma, se faz necessário intervenção da Secretaria de Obras com o intuito de limpar e desobstruir a saída. Tendo em vista previsão de altos índices pluviométricos nos próximos dias”, finaliza a análise.
Limpeza não foi feita
No entanto, nenhuma limpeza foi feita nos dias posteriores e o transbordamento do córrego, após as fortes chuvas que atingiram a cidade, aconteceu na tarde de segunda-feira, 9 de fevereiro. A água invadiu 120 residências e desalojou 32 pessoas, sendo 26 adultos e seis crianças. Veja aqui vídeo sobre como ficou o bairro.
A operação de desassoreamento do córrego no bairro Santa Tereza acabou acontecendo na terça-feira (10), quando a inundação já havia ocorrido.
“Se tivesse mandado maquinário no dia após esse relatório ou no dia seguinte, acho que teria evitado o problema da inundação. Tinha que ter feito essa prevenção”, disse um morador do bairro, que pediu para não ser identificado.
Outro lado.
Em nota, a Prefeitura de Taubaté confirmou que o local passou por vistoria técnica da Defesa Civil por volta das 22h de sexta-feira (6), com recomendação para desobstrução do córrego.
Na segunda-feira (9), a limpeza do local foi inserida no cronograma de trabalhos para que fosse iniciada na terça-feira (10), mas “não houve tempo hábil para que os trabalhos fossem iniciados no local antes da enchente da noite de segunda, visto que o maquinário próprio para esse serviço estava atuando na limpeza do córrego do bairro Hércules Masson, o qual se encontrava com mais de 50% de entupimento, ou seja, também sendo ponto de atenção imediata, além de ser local com histórico de alagamentos, que havia sido atingido pelas enchentes do início do mês e também se encontrava obstruído”, disse a administração municipal.
“O início do trabalho de desassoreamento e limpeza do córrego no Jardim Santa Tereza, para remoção de vegetação e lixo, foi iniciado na manhã de terça-feira (10), sendo priorizado após a forte chuva na noite de segunda (9). A desobstrução contou com o apoio do DER”, afirmou.
“É importante destacar que, antes da limpeza do córrego do Hércules Masson, as equipes da Secretaria de Obras também realizaram a limpeza e desobstrução do córrego localizado na Gurilândia, que causou a enchente da avenida Cinderela”, finalizou a Prefeitura de Taubaté.
