19 de fevereiro de 2026
OSWALDO CRUZ

Vale: após briga de Carnaval, homem compra arma no Face e é preso

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (17) por porte ilegal de arma de uso restrito, na Rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté.

Segundo a Polícia Civil, ele afirmou ter comprado a arma pela internet, por meio do Facebook/Marketplace, após se envolver em uma briga durante o Carnaval em São Luiz do Paraitinga.

Abordagem na Rodovia Oswaldo Cruz

A prisão ocorreu durante uma operação do Policiamento Rodoviário (Canil do 6º BPRv). O veículo em que o suspeito estava foi parado para fiscalização no km 14 da Rodovia Oswaldo Cruz.

Durante a vistoria, os policiais localizaram, dentro de uma bolsa, uma pistola Luger P08, calibre 9 mm, com um carregador contendo seis munições intactas.

Questionado, o homem declarou que adquiriu a arma por cerca de R$ 12 mil, alegando que o objetivo seria “proteção pessoal” após desavenças registradas no período de Carnaval. Ele afirmou ainda que não chegou a efetuar disparos.

Prisão em flagrante

O caso foi apresentado no plantão da Polícia Civil em Taubaté. A autoridade policial entendeu que houve flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, crime previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/03).

Por se tratar de arma de uso restrito, não foi arbitrada fiança na delegacia. O suspeito permaneceu preso e à disposição da Justiça. A pistola e as munições foram apreendidas.

