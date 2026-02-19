Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde desta terça-feira (17) por porte ilegal de arma de uso restrito, na Rodovia Oswaldo Cruz, em Taubaté.

Segundo a Polícia Civil, ele afirmou ter comprado a arma pela internet, por meio do Facebook/Marketplace, após se envolver em uma briga durante o Carnaval em São Luiz do Paraitinga.

Abordagem na Rodovia Oswaldo Cruz