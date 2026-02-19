A Polícia Civil esclareceu o homicídio de um homem em situação de rua, de 51 anos, morto a pedradas no dia 10 de janeiro, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O crime aconteceu sob a chamada Ponte Seca, no bairro Rio do Ouro. Segundo a investigação, o autor também é morador em situação de rua e tem 19 anos. Ele foi identificado, interrogado e confessou o assassinato.
Motivação teria sido denúncia sobre tráfico
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito afirmou que matou a vítima após suspeitar que ela teria informado às autoridades sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local onde viviam.
O jovem declarou ainda que agiu sozinho. Ele já está preso e permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Delegacia Sede de Caraguatatuba.
Outros homicídios estão sob investigação
A Polícia Civil informou que outros três homicídios registrados em fevereiro na cidade estão com as investigações avançadas e que os autores devem ser identificados e presos nos próximos dias.
Em outro caso recente, ocorrido em 17 de fevereiro e que também envolveu uma mulher em situação de rua, dois suspeitos já foram identificados.
Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site oficial da Polícia Civil. As investigações seguem em andamento, e novas operações policiais devem ocorrer na cidade.