19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VIOLÊNCIA

Caraguá: morador de rua é morto a pedrada após denunciar tráfico

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

A Polícia Civil esclareceu o homicídio de um homem em situação de rua, de 51 anos, morto a pedradas no dia 10 de janeiro, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu sob a chamada Ponte Seca, no bairro Rio do Ouro. Segundo a investigação, o autor também é morador em situação de rua e tem 19 anos. Ele foi identificado, interrogado e confessou o assassinato.

Motivação teria sido denúncia sobre tráfico

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito afirmou que matou a vítima após suspeitar que ela teria informado às autoridades sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local onde viviam.

O jovem declarou ainda que agiu sozinho. Ele já está preso e permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado pela Delegacia Sede de Caraguatatuba.

Outros homicídios estão sob investigação

A Polícia Civil informou que outros três homicídios registrados em fevereiro na cidade estão com as investigações avançadas e que os autores devem ser identificados e presos nos próximos dias.

Em outro caso recente, ocorrido em 17 de fevereiro e que também envolveu uma mulher em situação de rua, dois suspeitos já foram identificados.

Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site oficial da Polícia Civil. As investigações seguem em andamento, e novas operações policiais devem ocorrer na cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários