A Polícia Civil esclareceu o homicídio de um homem em situação de rua, de 51 anos, morto a pedradas no dia 10 de janeiro, em Caraguatatuba, no Litoral Norte.

O crime aconteceu sob a chamada Ponte Seca, no bairro Rio do Ouro. Segundo a investigação, o autor também é morador em situação de rua e tem 19 anos. Ele foi identificado, interrogado e confessou o assassinato.

Motivação teria sido denúncia sobre tráfico