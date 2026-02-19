O Ministério Público de São Paulo denunciou o vereador Diego de Castro Pereira (PSDB), conhecido como Diego Nabuco, de São Sebastião, por supostamente chefiar um esquema de rachadinha.

Segundo o promotor de Justiça Leandro Rocha Pereira, que ofereceu denúncia pela prática do crime de concussão de forma continuada, o vereador exigia parte dos salários de servidores comissionados por ele indicados como condição para que mantivessem seus cargos na administração pública municipal.