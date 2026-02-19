O Vale do Paraíba começou o ano de 2026 com queda de 38% na quantidade de mortes no trânsito comparado ao primeiro mês de 2025. Foram 23 óbitos contra 37, segundo dados do Infosiga, divulgados nesta quinta-feira (19).
Além da queda nas ocorrências fatais, houve redução nos sinistros com vítimas não fatais, de 11%, no mesmo período de comparação – 494 registros no mês passado, contra 555 em janeiro de 2025.
As 23 mortes de janeiro foram ainda o menor número de óbitos em acidentes desde 2022, ano com a mesma quantidade de mortes no primeiro mês do ano. Na série histórica do Infosiga, que começa em 2015, o mês de janeiro com menos mortes ocorreu em 2021, com 21 óbitos.
As cidades com mais mortes no trânsito em janeiro de 2026 foram Taubaté (4), Pindamonhangaba (3), Caraguatatuba (3), São José dos Campos (3), São Sebastião (2) e Ubatuba (2). Outros seis municípios tiveram apenas um óbito, entre eles Jacareí e Guaratinguetá.
Modais em queda.
Praticamente todos os modais apresentaram redução de ocorrências fatais no trânsito no Vale em janeiro deste ano. A maior redução registrada foi a de mortes de ciclistas, da ordem de 88,9%: um óbito no mês passado, contra nove em janeiro de 2025.
Entre os ocupantes de automóveis, o índice de mortes foi 50% menor, com quatro registros no último mês, contra oito no mês de janeiro anterior. Entre os motociclistas, queda de 7,1% nas ocorrências fatais no período de comparação: de 14 para 13.
No entanto, o percentual de motociclistas mortos no total dos acidentes fatais foi maior em janeiro do que a média da região: 56,52% de acidentes fatais com motos em janeiro desse ano entre 23 mortes no total. A média de motociclistas mortos gira em torno de 40% dos acidentes fatais na região.
Ano passado.
O Vale terminou o ano de 2025 com 398 pessoas mortas em acidentes de trânsito, aumento de 4% na comparação com 2024, que registrou 382 óbitos.
O ano encerrou com o maior número de mortes em acidentes desde 2016, quando 412 pessoas perderam a vida no trânsito da região. O ano mais mortal é 2015, o primeiro da série histórica do Infosiga, que teve 417 mortes no Vale.
No ano passado, o mês com mais mortes foi dezembro, com 39 óbitos, depois março (38), maio e janeiro (37), julho (36), novembro (35), agosto (34), junho e setembro (32), fevereiro (29), outubro (25) e abril (24).
O número do Infosiga mostra que mais pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito do que em homicídios e latrocínios na região: 398 perderam a vida em rodovias e nas vias municipais enquanto 286 morreram de forma violenta – 278 por homicídio e oito em latrocínios.
Motos lideram mortes.
Os motociclistas foram as principais vítimas dos acidentes de trânsito no Vale em 2025, com 166 mortes de janeiro a dezembro, 42% do total de óbitos da região.
Em seguida, aparecem os motoristas de carro (89 mortes / 22,36% do total), os pedestres (64 / 16%) e os ciclistas (44 / 11%).
Entre as cidades, São José dos Campos lidera com 77 mortes em acidentes de trânsito em 2025, seguida de Taubaté (45), Pindamonhangaba (44), Jacareí (32), São Sebastião (24), Ubatuba (21), Caraguatatuba (21), Caçapava (21) e Guaratinguetá (16). Outros 27 municípios registraram mortes em acidentes de trânsito, entre um e 14 óbitos.