O Vale do Paraíba começou o ano de 2026 com queda de 38% na quantidade de mortes no trânsito comparado ao primeiro mês de 2025. Foram 23 óbitos contra 37, segundo dados do Infosiga, divulgados nesta quinta-feira (19).

Além da queda nas ocorrências fatais, houve redução nos sinistros com vítimas não fatais, de 11%, no mesmo período de comparação – 494 registros no mês passado, contra 555 em janeiro de 2025.