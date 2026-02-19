Um homem de 32 anos foi preso na noite desta terça-feira (18) por violência doméstica e cultivo de maconha no bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas pelo 190 após denúncia de agressão contra uma mulher. A informação indicava ainda que o suspeito manteria drogas na residência.

Vítima relatou agressões físicas e psicológicas