19 de fevereiro de 2026
SÃO JOSÉ

PM flagra pés de maconha ao prender homem por violência doméstica

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/PM

Um homem de 32 anos foi preso na noite desta terça-feira (18) por violência doméstica e cultivo de maconha no bairro Jardim da Granja, na região sudeste de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, equipes da 1ª Companhia do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionadas pelo 190 após denúncia de agressão contra uma mulher. A informação indicava ainda que o suspeito manteria drogas na residência.

Vítima relatou agressões físicas e psicológicas

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que confirmou ter sido agredida física e psicologicamente pelo companheiro.

O homem foi preso em flagrante. Durante vistoria na casa, os policiais encontraram duas estufas instaladas na sala, além de vasos com plantas de maconha distribuídos em diferentes cômodos.

Ao todo, foram apreendidos oito pés de maconha, com altura entre 40 e 50 centímetros. Havia uma planta no banheiro, duas na área de serviço e outras sob a escada.

Suspeito vai responder por violência e tráfico

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária.

O suspeito permaneceu preso por violência psicológica contra a mulher, com base na Lei Maria da Penha (artigo 147-B do Código Penal). Ele também será investigado por lesão corporal e tráfico de drogas. As plantas foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

