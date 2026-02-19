Em menos de 24 horas, Taubaté registrou 72 acionamentos via telefone 199 devido ao forte temporal que atingiu a cidade na tarde de quarta-feira (18).
O balanço, atualizado pela Defesa Civil na manhã desta quinta-feira (19), contabiliza ocorrências que mobilizaram as equipes do Plano de Contingência para lidar com incidentes decorrentes de ventos superiores a 80 km/h.
Números
Entre os chamados, 56 ocorrências foram para quedas de árvores, 11 para vistorias em edificações ou vias públicas e cinco para quedas de estruturas.
O temporal impactou 18 bairros, com destaque para Jardim das Nações, Vila IAPI, Parque São Luís, Esplanada Santa Terezinha e Vila São José.
O evento foi classificado como vendaval, com rajadas estimadas entre 88 km/h e 102 km/h, compatível com a categoria 10 da Escala Modificada de Beaufort. O suficiente para causar destelhamentos e derrubar estruturas vulneráveis.
Orientações
O Plano Municipal de Contingências segue em execução, integrando secretarias municipais e a concessionária de energia para restabelecer a normalidade na cidade.
Em caso de emergência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
A população também deve permanecer atenta aos alertas severos enviados aos celulares pela Defesa Civil. Para receber alertas via SMS, basta enviar o CEP para o número 40199.