Um cão da raça pit bull abandonado na região do bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, atacou uma moradora, que ficou ferida na perna.

O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na rua Amauri de Oliveira. Esse é o segundo ataque registrado em 15 dias.

Vítima