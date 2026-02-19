Um cão da raça pit bull abandonado na região do bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, atacou uma moradora, que ficou ferida na perna.
O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na rua Amauri de Oliveira. Esse é o segundo ataque registrado em 15 dias.
Vítima
Segundo relatos, a mulher andava na rua quando o animal avançou sobre ela e mordeu sua perna. Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o atendimento emergencial.
A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde para tratar os ferimentos. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre o recolhimento do animal pelo Centro de Controle de Zoonoses ou pelas autoridades competentes.
Histórico
O animal já era alvo de preocupação da vizinhança; segundo relatos, duas mulheres foram atacadas em um período de 15 dias. Moradores também afirmam que o cão apresenta confusão mental, infecções por parasitas e comportamento extremamente agressivo.
Ele pertencia a um morador de rua e teve o rabo amputado pelo antigo dono, sem acompanhamento veterinário, antes de ser abandonado.
Há protocolos registrados junto à Central 156 da Prefeitura de São José dos Campos com pedidos de recolhimento. Os documentos detalham a agressividade do cão, que não possui tutor e apresenta sinais de maus-tratos.
A resposta oficial do órgão municipal foi de que denúncias de negligência, abandono e maus-tratos competem à Polícia Militar, orientando o registro de um boletim de ocorrência.