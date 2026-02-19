19 de fevereiro de 2026
EM VIA PÚBLICA

Pit bull abandonado ataca duas mulheres no Jd. Limoeiro, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/munícipe
Mulher atacada por pit bull no bairro Jardim Limoeiro, São José dos Campos
Mulher atacada por pit bull no bairro Jardim Limoeiro, São José dos Campos

Um cão da raça pit bull abandonado na região do bairro Jardim Limoeiro, em São José dos Campos, atacou uma moradora, que ficou ferida na perna.

O incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na rua Amauri de Oliveira. Esse é o segundo ataque registrado em 15 dias.

Vítima

Segundo relatos, a mulher andava na rua quando o animal avançou sobre ela e mordeu sua perna. Populares acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o atendimento emergencial.

A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde para tratar os ferimentos. Até o fechamento desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre o recolhimento do animal pelo Centro de Controle de Zoonoses ou pelas autoridades competentes.

Histórico

O animal já era alvo de preocupação da vizinhança; segundo relatos, duas mulheres foram atacadas em um período de 15 dias. Moradores também afirmam que o cão apresenta confusão mental, infecções por parasitas e comportamento extremamente agressivo.

Ele pertencia a um morador de rua e teve o rabo amputado pelo antigo dono, sem acompanhamento veterinário, antes de ser abandonado.

Há protocolos registrados junto à Central 156 da Prefeitura de São José dos Campos com pedidos de recolhimento. Os documentos detalham a agressividade do cão, que não possui tutor e apresenta sinais de maus-tratos.

A resposta oficial do órgão municipal foi de que denúncias de negligência, abandono e maus-tratos competem à Polícia Militar, orientando o registro de um boletim de ocorrência.

