Um adolescente foi apreendido em Jacareí sob acusação de ser autor de tentativa de homicídio e em cumprimento de mandado de apreensão por tráfico de drogas.
A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na residência dele e na presença de sua genitora.
Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em diligência ao imóvel, abordaram o jovem, que confessou ter cometido o crime.
O crime
O crime ocorreu na noite de terça-feira (17), por meio de disparos de arma de fogo, no bairro Parque Santo Antônio.
A vítima, um desafeto do menor, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.
Apreensão
Além da tentativa de homicídio, foi constatado pela equipe que contra o adolescente existia mandado de busca e apreensão em razão de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual permaneceu apreendido após ser qualificado como sindicado.
Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio na modalidade Tentativa.