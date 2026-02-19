Um adolescente foi apreendido em Jacareí sob acusação de ser autor de tentativa de homicídio e em cumprimento de mandado de apreensão por tráfico de drogas.

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na residência dele e na presença de sua genitora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp