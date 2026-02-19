19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESAFETO

Adolescente é detido por tentativa de homicídio em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Adolescente foi apreendido no Parque Santo Antônio, em Jacareí
Adolescente foi apreendido no Parque Santo Antônio, em Jacareí

Um adolescente foi apreendido em Jacareí sob acusação de ser autor de tentativa de homicídio e em cumprimento de mandado de apreensão por tráfico de drogas.

A ação ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), na residência dele e na presença de sua genitora.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em diligência ao imóvel, abordaram o jovem, que confessou ter cometido o crime.

O crime

O crime ocorreu na noite de terça-feira (17), por meio de disparos de arma de fogo, no bairro Parque Santo Antônio.

A vítima, um desafeto do menor, foi socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Apreensão

Além da tentativa de homicídio, foi constatado pela equipe que contra o adolescente existia mandado de busca e apreensão em razão de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual permaneceu apreendido após ser qualificado como sindicado.

Ele responderá por ato infracional análogo ao crime de homicídio na modalidade Tentativa.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários