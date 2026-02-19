O arquiteto de 38 anos preso na manhã desta quinta-feira (19), em um imóvel no Jardim Apolo 2, área nobre de São José dos Campos, participava da “gangue dos universitários” na Bahia, como ficou conhecido o grupo envolvido na morte de um policial civil em Salvador, em 2007.

De acordo com a polícia, Hélio Ramos Neto tinha condenação definitiva de 20 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte) do policial civil Yan Mílton Oliveira de Souza, de 33 anos.