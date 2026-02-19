19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
FLAGRADO POR CÂMERAS

Homem invade e furta R$ 30 mil de farmácia em Potim

Por Da redação | Potim
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Autor do furto flagrado por câmeras em Potim
Autor do furto flagrado por câmeras em Potim

Câmeras de segurança flagraram o furto a uma farmácia na região central de Potim. A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (17), e o crime só foi percebido por volta das 7h45 quando o proprietário chegou para abrir o estabelecimento.

O autor do crime quebrou uma porta de vidro blindex no fundo do local para acessar o escritório, de onde levou R$ 30 mil em espécie. Além disso, revirou o caixa, mas deixou os celulares.

Já em posse das imagens, a Polícia Civil investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento.

