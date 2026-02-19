Câmeras de segurança flagraram o furto a uma farmácia na região central de Potim. A ocorrência foi registrada na madrugada de terça-feira (17), e o crime só foi percebido por volta das 7h45 quando o proprietário chegou para abrir o estabelecimento.

O autor do crime quebrou uma porta de vidro blindex no fundo do local para acessar o escritório, de onde levou R$ 30 mil em espécie. Além disso, revirou o caixa, mas deixou os celulares.

