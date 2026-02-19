O São José Basketball entra em quadra na noite desta sexta-feira (20), quando recebe o Corinthians, a partir das 19h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).

Uma semana após perder fora de casa por 79 a 70 para o líder Flamengo, no Rio de Janeiro, o time da região agora tenta se reerguer no campeonato. Em casa, diante da torcida, sabe da importância do triunfo neste confronto direto.