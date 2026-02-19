O São José Basketball entra em quadra na noite desta sexta-feira (20), quando recebe o Corinthians, a partir das 19h30, na Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo turno da edição 2025/2026 do NBB (Novo Basquete Brasil).
Uma semana após perder fora de casa por 79 a 70 para o líder Flamengo, no Rio de Janeiro, o time da região agora tenta se reerguer no campeonato. Em casa, diante da torcida, sabe da importância do triunfo neste confronto direto.
Na rodada anterior, na noite de quarta-feira de Cinzas, o Corinthians venceu o Mogi por 82 a 75 e subiu para o quinto lugar, com 70,4% de aproveitamento, ao lado do Brasília.
Por sua vez, o São José segue em sétimo lugar, com 63% de aproveitamento. Até agora, o time da região tem 17 vitórias e dez derrotas, enquanto o Alvinegro tem 19 vitórias e oito derrotas.
Se vencer logo mais, o time comandado pelo técnico Chris Ahmed poderá se aproximar um pouco mais do sexto lugar. Mas, se perder, ficará em situação mais difícil, embora a classificação para os playoffs esteja bem encaminhada. Os ingressos para o jogo de logo mais estão à venda no app oficial do São José Basketball.