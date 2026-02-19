19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Caraguatatuba tem 187 vagas de emprego para início imediato

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba anunciou a abertura de 187 vagas de emprego para residentes na cidade.

As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, com destaque para os setores de serviços, comércio e construção civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas em destaque

Na área de serviços, há oportunidades nas funções de ajudante geral, auxiliar administrativo, balconista, cozinheiro, motorista de ônibus urbano, oficial de manutenção predial e operador de caixa.

Há também vagas para profissionais especializados, como enfermeiro emergencista, técnico em fibra óptica e docente de confeitaria, além de oportunidades para jovem aprendiz e estagiários de arquitetura.

A lista completa de funções e requisitos pode ser acessada aqui.

Como se candidatar

Os interessados devem comparecer presencialmente a uma das unidades de atendimento levando RG, CPF e um currículo atualizado.

Locais de Atendimento:

Regiões Norte e Centro: O atendimento ocorre no PAT, localizado na rua Taubaté, nº520, no bairro Sumaré. O recebimento de currículos é feito das 8h às 16h.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3882-5211.

Região Sul: Moradores podem procurar o Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). O horário nesta unidade é das 8h às 14h, com informações pelo telefone (12) 3882-6170.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários