O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba anunciou a abertura de 187 vagas de emprego para residentes na cidade.
As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, com destaque para os setores de serviços, comércio e construção civil.
Vagas em destaque
Na área de serviços, há oportunidades nas funções de ajudante geral, auxiliar administrativo, balconista, cozinheiro, motorista de ônibus urbano, oficial de manutenção predial e operador de caixa.
Há também vagas para profissionais especializados, como enfermeiro emergencista, técnico em fibra óptica e docente de confeitaria, além de oportunidades para jovem aprendiz e estagiários de arquitetura.
A lista completa de funções e requisitos pode ser acessada aqui.
Como se candidatar
Os interessados devem comparecer presencialmente a uma das unidades de atendimento levando RG, CPF e um currículo atualizado.
Locais de Atendimento:
Regiões Norte e Centro: O atendimento ocorre no PAT, localizado na rua Taubaté, nº520, no bairro Sumaré. O recebimento de currículos é feito das 8h às 16h.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (12) 3882-5211.
Região Sul: Moradores podem procurar o Cate (Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedor), na avenida José Herculano, nº 7.495, no Travessão (Subprefeitura Sul). O horário nesta unidade é das 8h às 14h, com informações pelo telefone (12) 3882-6170.