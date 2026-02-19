O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Caraguatatuba anunciou a abertura de 187 vagas de emprego para residentes na cidade.

As oportunidades abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, com destaque para os setores de serviços, comércio e construção civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Vagas em destaque