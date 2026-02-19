19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
OPORTUNIDADE

Polícia Penal retoma concurso com remuneração de R$ 4.695,60

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/SAP-SP
Concurso oferece 1.100 vagas
Concurso oferece 1.100 vagas

As inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo foram reabertas nesta quinta-feira (19) e podem ser realizadas até as 16h do dia 10 de abril.

O certame oferece 1.100 vagas para homens e mulheres interessados em ingressar na carreira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requisitos e inscrições

Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir diploma de nível superior em qualquer área, ter entre 18 e 35 anos e ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”.

A Lei Orgânica da categoria veda o uso de tatuagens que divulguem símbolos ou inscrições que ofendam os valores éticos da Polícia Penal.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Instituto AOCP: www.institutoaocp.org.br.

O prazo encerra-se pontualmente às 16h do dia 10 de abril.

Benefícios

A remuneração inicial para o cargo de nível I é de R$ 4.695,60, valor já atualizado conforme a legislação vigente.

Após a conclusão do curso de formação e a devida lotação em uma unidade prisional, o servidor passa a receber também o adicional de insalubridade de R$ 785,67.

O pacote de benefícios inclui ainda auxílio-alimentação, auxílio-transporte, bonificação anual por resultados e a possibilidade de realizar plantões extras remunerados (Dejep), limitados a dez jornadas mensais.

Provas

As provas objetivas estão agendadas para o dia 31 de maio, no período das 14h às 17h. Além do exame escrito, o concurso será composto por outras três fases eliminatórias:

  • Prova de aptidão física com aferição de estatura
  • Avaliação psicológica
  • Comprovação de idoneidade por meio de investigação social

Segundo o edital, exames médicos e toxicológicos poderão ser exigidos pelas autoridades a qualquer momento, inclusive durante o estágio probatório do servidor.

Observações

O concurso havia sido divulgado e suspenso para adequação à Lei Complementar nº 1.416/2024 (Lei Orgânica da Polícia Penal), que alterou os requisitos de ingresso e a nomenclatura da carreira.

Com a publicação da nova regulamentação e a atualização dos salários, o cronograma foi retomado.

Os candidatos que já estavam inscritos antes da suspensão da seleção não precisam realizar um novo cadastro, mas, caso desistam de participar, podem solicitar o ressarcimento da taxa pelo site da organizadora, o Instituto AOCP, mediante comprovação de pagamento e desistência formal.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários