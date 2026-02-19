As inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo foram reabertas nesta quinta-feira (19) e podem ser realizadas até as 16h do dia 10 de abril.

O certame oferece 1.100 vagas para homens e mulheres interessados em ingressar na carreira.

Requisitos e inscrições