As inscrições para o concurso da Polícia Penal do Estado de São Paulo foram reabertas nesta quinta-feira (19) e podem ser realizadas até as 16h do dia 10 de abril.
O certame oferece 1.100 vagas para homens e mulheres interessados em ingressar na carreira.
Requisitos e inscrições
Para ingressar na carreira, o candidato deve possuir diploma de nível superior em qualquer área, ter entre 18 e 35 anos e ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria “B”.
A Lei Orgânica da categoria veda o uso de tatuagens que divulguem símbolos ou inscrições que ofendam os valores éticos da Polícia Penal.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do Instituto AOCP:
O prazo encerra-se pontualmente às 16h do dia 10 de abril.
Benefícios
A remuneração inicial para o cargo de nível I é de R$ 4.695,60, valor já atualizado conforme a legislação vigente.
Após a conclusão do curso de formação e a devida lotação em uma unidade prisional, o servidor passa a receber também o adicional de insalubridade de R$ 785,67.
O pacote de benefícios inclui ainda auxílio-alimentação, auxílio-transporte, bonificação anual por resultados e a possibilidade de realizar plantões extras remunerados (Dejep), limitados a dez jornadas mensais.
Provas
As provas objetivas estão agendadas para o dia 31 de maio, no período das 14h às 17h. Além do exame escrito, o concurso será composto por outras três fases eliminatórias:
- Prova de aptidão física com aferição de estatura
- Avaliação psicológica
- Comprovação de idoneidade por meio de investigação social
Segundo o edital, exames médicos e toxicológicos poderão ser exigidos pelas autoridades a qualquer momento, inclusive durante o estágio probatório do servidor.
Observações
O concurso havia sido divulgado e suspenso para adequação à Lei Complementar nº 1.416/2024 (Lei Orgânica da Polícia Penal), que alterou os requisitos de ingresso e a nomenclatura da carreira.
Com a publicação da nova regulamentação e a atualização dos salários, o cronograma foi retomado.
Os candidatos que já estavam inscritos antes da suspensão da seleção não precisam realizar um novo cadastro, mas, caso desistam de participar, podem solicitar o ressarcimento da taxa pelo site da organizadora, o Instituto AOCP, mediante comprovação de pagamento e desistência formal.