19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

Cássia foi morta e enterrada por 'ficante' em barraco na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

A morte brutal de Cassia Kerolin de Souza Elias, de 27 anos, chocou moradores de Caraguatatuba e de todo o Litoral Norte na madrugada desta quinta-feira (19).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo da jovem foi localizado e desenterrado do interior de uma residência no bairro Rio do Ouro. O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil.

O principal suspeito é um homem entre 45 e 55 anos, identificado como "André Apolinário", apontado como “ficante” da vítima. Ele fugiu após ser agredido por pessoas na rua e está sendo procurado.

Denúncia de familiar levou à descoberta do corpo

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após um familiar informar que Cassia teria sido vítima de morte violenta e estaria enterrada em um imóvel na Rua José Poloni.

No local, um vizinho relatou ter ouvido uma discussão intensa durante a madrugada, seguida por barulhos semelhantes ao manuseio de ferramentas. Pouco depois, houve nova confusão na rua e um homem foi agredido por populares.

Ao entrarem na residência, os agentes identificaram sinais de terra recentemente remexida. Com auxílio de moradores, realizaram escavação superficial e encontraram o corpo da jovem enterrado. A perícia foi realizada por equipes do Instituto de Criminalística e da Delegacia de Caraguatatuba.

Suspeito é apontado como “ficante” da vítima

Segundo o registro policial, o homem conhecido informalmente como “André Apolinário” seria o principal suspeito. Ele teria entre 45 e 55 anos e mantinha um relacionamento com Cassia.

Após ser agredido na via pública por populares, o suspeito não foi mais visto na região. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.

Investigação trata caso como feminicídio

O boletim de ocorrência classifica o crime como feminicídio consumado, conforme o Código Penal. A polícia trabalha para localizar o suspeito e esclarecer a dinâmica do assassinato. A motivação ainda não foi oficialmente divulgada.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários