A morte brutal de Cassia Kerolin de Souza Elias, de 27 anos, chocou moradores de Caraguatatuba e de todo o Litoral Norte na madrugada desta quinta-feira (19).
O corpo da jovem foi localizado e desenterrado do interior de uma residência no bairro Rio do Ouro. O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil.
O principal suspeito é um homem entre 45 e 55 anos, identificado como "André Apolinário", apontado como “ficante” da vítima. Ele fugiu após ser agredido por pessoas na rua e está sendo procurado.
Denúncia de familiar levou à descoberta do corpo
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) após um familiar informar que Cassia teria sido vítima de morte violenta e estaria enterrada em um imóvel na Rua José Poloni.
No local, um vizinho relatou ter ouvido uma discussão intensa durante a madrugada, seguida por barulhos semelhantes ao manuseio de ferramentas. Pouco depois, houve nova confusão na rua e um homem foi agredido por populares.
Ao entrarem na residência, os agentes identificaram sinais de terra recentemente remexida. Com auxílio de moradores, realizaram escavação superficial e encontraram o corpo da jovem enterrado. A perícia foi realizada por equipes do Instituto de Criminalística e da Delegacia de Caraguatatuba.
Suspeito é apontado como “ficante” da vítima
Segundo o registro policial, o homem conhecido informalmente como “André Apolinário” seria o principal suspeito. Ele teria entre 45 e 55 anos e mantinha um relacionamento com Cassia.
Após ser agredido na via pública por populares, o suspeito não foi mais visto na região. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Caraguatatuba.
Investigação trata caso como feminicídio
O boletim de ocorrência classifica o crime como feminicídio consumado, conforme o Código Penal. A polícia trabalha para localizar o suspeito e esclarecer a dinâmica do assassinato. A motivação ainda não foi oficialmente divulgada.