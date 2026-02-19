A morte brutal de Cassia Kerolin de Souza Elias, de 27 anos, chocou moradores de Caraguatatuba e de todo o Litoral Norte na madrugada desta quinta-feira (19).

O corpo da jovem foi localizado e desenterrado do interior de uma residência no bairro Rio do Ouro. O caso foi registrado como feminicídio pela Polícia Civil.