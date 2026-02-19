Um arquiteto de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (19), em um imóvel no Jardim Apolo 2, área nobre de São José dos Campos, após ser condenado pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), contra um policial civil.

De acordo com a Polícia Civil, Hélio Ramos Neto tinha condenação definitiva de 20 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime cometido na cidade de Salvador (BA), em 2007.