Um arquiteto de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (19), em um imóvel no Jardim Apolo 2, área nobre de São José dos Campos, após ser condenado pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), contra um policial civil.
De acordo com a Polícia Civil, Hélio Ramos Neto tinha condenação definitiva de 20 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime cometido na cidade de Salvador (BA), em 2007.
O mandado de prisão foi expedido pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, após investigação iniciada em setembro de 2007, que apurou o latrocínio do policial civil Yan Mílton Oliveira de Souza, de 33 anos.
A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Polícia Civil da Bahia, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio da equipe que atua na Corregedoria, e a Polícia Civil de São José dos Campos, através da 3ª Delegacia de Homicídios do Deic/Deinter 1.
Segundo a investigação, o arquiteto estava em São José dos Campos desde 2012. Ele não ofereceu resistência no momento da abordagem.
O crime
O latrocínio aconteceu na madrugada de 2 de setembro de 2007, no bairro da Pituba, em Salvador. O policial civil Yan Mílton foi abordado por três homens quando saía de uma boate e iria levar duas amigas até o carro delas.
Durante a tentativa de roubo do veículo, um disparo de revólver calibre .38 atingiu o tórax do policial, que morreu no local.
Nove dias depois, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos da Bahia esclareceu o caso e prendeu os envolvidos. Na época, o autor do tiro assumiu ter feito o disparo.
Condenação e prisão
Com a sentença transitada em julgado, foi determinada a prisão para cumprimento da pena em regime fechado. Após deixar a Bahia, o arquiteto passou a ser considerado foragido da Justiça.
Após ser preso pela Polícia Civil em São José dos Campos nesta quinta-feira, o foragido foi encaminhado às autoridades para os procedimentos legais e deve ser transferido para cumprimento da pena.