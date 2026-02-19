A funcionária de buffet Jennifer Rodrigues Monteiro, de 30 anos, segue internada em estado grave na Santa Casa de São José dos Campos.

De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (18), a paciente está sob cuidados intensivos na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) desde o dia 17 de fevereiro.

