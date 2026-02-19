A funcionária de buffet Jennifer Rodrigues Monteiro, de 30 anos, segue internada em estado grave na Santa Casa de São José dos Campos.
De acordo com boletim médico divulgado nesta quarta-feira (18), a paciente está sob cuidados intensivos na Unidade de Tratamento de Queimaduras (UTQ) desde o dia 17 de fevereiro.
Segundo o hospital, o quadro clínico é considerado grave, porém estável, e Jennifer permanece dependente de ventilação mecânica. Não há previsão de alta.
Acidente aconteceu durante festa de Carnaval em Mogi
Jennifer sofreu queimaduras graves na última sexta-feira (13), durante o evento de Carnaval “Abre Alas”, realizado no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, em Mogi das Cruzes.
Segundo familiares, cerca de 30% do corpo da jovem foi atingido após uma combustão no momento em que o álcool era reposto em um equipamento de aquecimento de alimentos (réchaud).
Testemunhas relataram que houve uma explosão repentina. Outras pessoas ficaram feridas, mas Jennifer foi a mais atingida.
Em nota, o clube afirmou que se tratou de uma “combustão inesperada”. Já o buffet responsável classificou o episódio como um “incidente pontual”, atribuindo o ocorrido a uma troca indevida de insumos e afirmando seguir protocolos de segurança.
Transferência para hospital referência nacional
Inicialmente atendida na Santa Casa de Mogi das Cruzes, Jennifer foi transferida para São José dos Campos por meio do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), após mobilização da família.
A unidade de queimados da Santa Casa de São José é considerada referência nacional em casos de alta complexidade, com equipe multidisciplinar especializada e rígido controle de infecção hospitalar.
Em entrevista ao portal G1, a tia da vítima relatou que Jennifer está consciente, mas enfrenta dores intensas, o que reforçou o pedido por atendimento especializado.