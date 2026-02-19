19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FORAGIDO

Procurado por estelionato é preso por furtar bicicleta em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foragido da Justiça foi capturado pela Polícia Militar em Ubatuba após uma denúncia anônima de furto de bicicleta.

O denunciante relatou também, que o autor do crime possuía pendências criminais e era procurado pela Justiça. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

Em posse das características e do endereço do suspeito, os policiais realizaram a abordagem. Durante a consulta de dados, confirmaram um mandado de prisão vigente pelo crime de estelionato.

Ele foi conduzido ao plantão policial para o registro da ocorrência e permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento de sua pena.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários