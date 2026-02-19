Um homem foragido da Justiça foi capturado pela Polícia Militar em Ubatuba após uma denúncia anônima de furto de bicicleta.
O denunciante relatou também, que o autor do crime possuía pendências criminais e era procurado pela Justiça. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (18).
Ocorrência
Em posse das características e do endereço do suspeito, os policiais realizaram a abordagem. Durante a consulta de dados, confirmaram um mandado de prisão vigente pelo crime de estelionato.
Ele foi conduzido ao plantão policial para o registro da ocorrência e permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento de sua pena.