Um homem foragido da Justiça foi capturado pela Polícia Militar em Ubatuba após uma denúncia anônima de furto de bicicleta.

O denunciante relatou também, que o autor do crime possuía pendências criminais e era procurado pela Justiça. A prisão ocorreu na tarde de quarta-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência