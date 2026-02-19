Um homem foragido do sistema prisional foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (18), no bairro Barra da Lagoa, em Ubatuba.
Já condenado pelo crime de roubo, ele tentou se esconder em uma casa demolida para evitar a abordagem.
Ocorrência
Durante patrulhamento ostensivo pela região, a equipe da PM avistou o suspeito no interior de uma residência abandonada e parcialmente destruída. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e se ocultar entre os escombros do imóvel.
Os policiais realizaram uma entrada tática no local e localizaram o suspeito escondido em um dos cômodos.
Na tentativa de enganar os policiais, ele forneceu um nome falso. No entanto, após verificação detalhada dos dados, a equipe constatou que se tratava de um procurado pela Justiça, com mandado de prisão em vigor por roubo.
Prisão
Devido ao alto risco de fuga foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do detido.
O homem foi conduzido ao plantão policial de Ubatuba, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.