19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FUGITIVO

Procurado se esconde em casa abandonada em Ubatuba, mas é preso

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foragido do sistema prisional foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (18), no bairro Barra da Lagoa, em Ubatuba.

Já condenado pelo crime de roubo, ele tentou se esconder em uma casa demolida para evitar a abordagem.

Ocorrência

Durante patrulhamento ostensivo pela região, a equipe da PM avistou o suspeito no interior de uma residência abandonada e parcialmente destruída.  Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e se ocultar entre os escombros do imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os policiais realizaram uma entrada tática no local e localizaram o suspeito escondido em um dos cômodos.

Na tentativa de enganar os policiais, ele forneceu um nome falso. No entanto, após verificação detalhada dos dados, a equipe constatou que se tratava de um procurado pela Justiça, com mandado de prisão em vigor por roubo.

Prisão

Devido ao alto risco de fuga foi necessário o uso de algemas para garantir a segurança da equipe e do detido.

O homem foi conduzido ao plantão policial de Ubatuba, onde permanece à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários