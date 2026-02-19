Um homem foragido do sistema prisional foi capturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (18), no bairro Barra da Lagoa, em Ubatuba.

Já condenado pelo crime de roubo, ele tentou se esconder em uma casa demolida para evitar a abordagem.

Ocorrência

Durante patrulhamento ostensivo pela região, a equipe da PM avistou o suspeito no interior de uma residência abandonada e parcialmente destruída. Ao notar a aproximação da viatura, o homem tentou fugir e se ocultar entre os escombros do imóvel.