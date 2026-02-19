O Santuário Nacional de Aparecida abre inscrições para a ‘Corrida Mãe Aparecida 2026’. Corredores interessados podem confirmar sua participação a partir dessa sexta-feira (20). A novidade deste ano é a ampliação do dia da corrida. Para garantir que todos os participantes estejam presentes, dois dias serão disponibilizados para escolha do participante.

As provas acontecerão em junho. No dia 19, às 20h30, estão previstas a caminhada e a corrida de 4 km. No dia 20, também às 20h30, haverá a corrida de 9 km. São esperados cerca de 11 mil participantes ao longo do fim de semana.