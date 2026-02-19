O Santuário Nacional de Aparecida abre inscrições para a ‘Corrida Mãe Aparecida 2026’. Corredores interessados podem confirmar sua participação a partir dessa sexta-feira (20). A novidade deste ano é a ampliação do dia da corrida. Para garantir que todos os participantes estejam presentes, dois dias serão disponibilizados para escolha do participante.
As provas acontecerão em junho. No dia 19, às 20h30, estão previstas a caminhada e a corrida de 4 km. No dia 20, também às 20h30, haverá a corrida de 9 km. São esperados cerca de 11 mil participantes ao longo do fim de semana.
Acessando o site oficial da corrida (clique aqui), o participante será direcionado para a plataforma ‘Minhas Inscrições’ e seguirá com o cadastro, escolha da modalidade e pagamento. Os ingressos permanecem disponíveis, sem virada de lote, até o esgotamento das vagas.
Além da adoção de valor único, a novidade deste ano é a ampliação da corrida. A fim de garantir a participação dos interessados, o evento passa a ter dois dias com modalidades de corrida e caminhada. Na sexta-feira (19 de junho), as categorias são a de caminhada participativa ou corrida competitiva de 4 km. No sábado (20), a categoria segue com a corrida de 9 km. Com início previsto às 20h30, em ambos os dias, a largada acontece no pátio das palmeiras, no complexo de acolhida do Santuário Nacional.
A programação conta com a participação dos religiosos, missionários redentoristas, que abençoam os corredores antes do percurso. Os inscritos recebem camiseta, sacochila, número de peito e outros itens.
Para os participantes das modalidades competitivas: Corrida 4 km e 9 km, o kit contempla também o chip de cronometragem. No último ano, atletas de 18 estados participaram da corrida no Santuário Nacional e vem se consolidando no calendário dos participantes.