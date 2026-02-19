19 de fevereiro de 2026
OPORTUNIDADE

Shibata tem 124 vagas de emprego no Vale e Litoral Norte: ACESSE

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 3 min
O Grupo Shibata, rede varejista, anunciou a abertura de processos seletivos para preenchimento de vagas em diversas unidades.

São 124 frentes de trabalho disponíveis para contratação imediata e para formação de cadastro reserva.

Com 32 lojas em operação e um time que já ultrapassa 7.200 colaboradores, o grupo oferece oportunidades que variam de níveis operacionais a cargos técnicos para várias faixas de escolaridade.

A rede também confirmou a captação de currículos para a futura loja de Guaratinguetá, que deve movimentar o mercado de trabalho local em breve.

As oportunidades são para regime efetivo e presencial. Confira os destaques por localidade:

Vale do Paraíba

São José dos Campos: açougue | atendimento e produção, aprendiz, depósito | estoquista, estacionamento | atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, magazine | atendimento, monitoramento - operador de supermercado, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, refeitório | produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, shibata casa | atendimento, sushi | atendimento e produção.

  • Taubaté: açougue | atendimento e produção, aprendiz, cartazista [interna], depósito | estoquista, depósito | operador de empilhadeira| atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, monitoramento - operador de supermercado, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, prevenção de perdas | inventário, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, segurança, sushi | atendimento e produção.

  • Jacareí: açougue | atendimento e produção, aprendiz, depósito | estoquista, depósito | operador de empilhadeira| atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, refeitório | produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, segurança mensalista - operador de supermercado.

  • Aparecida: açougue | atendimento e produção, aprendiz, depósito | estoquista, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, magazine | atendimento, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção.

  • Caçapava: depósito | estoquista, frente de caixa | empacotador, frios | atendimento e produção, reposição | abastecimento.

  • Pindamonhangaba: refeitório | produção, técnica de nutrição.

    • Litoral Norte 

    • Caraguatatuba: açougue | atendimento e produção, clique e retire | atendimento e separação, depósito | estoquista, depósito | operador de empilhadeira | atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, magazine | atendimento, monitoramento - operador de supermercado, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, prevenção de perdas | inventário, refeitório | produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, serviços gerais - operador de supermercado, sushi | atendimento e produção.

    • São Sebastião: açougue | atendimento e produção, depósito | estoquista | atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, monitoramento - operador de supermercado, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, prevenção de perdas | inventário, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, segurança mensalista - operador de supermercado, técnica de nutrição.

    • Ubatuba: açougue | atendimento e produção, clique e retire | atendimento e separação, depósito | estoquista, estacionamento | atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, segurança.

    Como se candidatar

    Os interessados devem se cadastrar na plataforma oficial de seleção diretamente na vaga escolhida. Clique aqui para acessar a plataforma

    Para atuar na futura loja em Guaratinguetá, interessados devem se cadastrar clicando no ícone Banco de Talentos ou pelo e-mail shibata@job.recrut.ai.

    Todas as oportunidades são para regime efetivo e presencial. Há vagas inclusivas e para aprendiz em diversas unidades.

