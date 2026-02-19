O Grupo Shibata, rede varejista, anunciou a abertura de processos seletivos para preenchimento de vagas em diversas unidades.
São 124 frentes de trabalho disponíveis para contratação imediata e para formação de cadastro reserva.
Com 32 lojas em operação e um time que já ultrapassa 7.200 colaboradores, o grupo oferece oportunidades que variam de níveis operacionais a cargos técnicos para várias faixas de escolaridade.
A rede também confirmou a captação de currículos para a futura loja de Guaratinguetá, que deve movimentar o mercado de trabalho local em breve.
As oportunidades são para regime efetivo e presencial. Confira os destaques por localidade:
Vale do Paraíba
São José dos Campos: açougue | atendimento e produção, aprendiz, depósito | estoquista, estacionamento | atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, magazine | atendimento, monitoramento - operador de supermercado, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, refeitório | produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, shibata casa | atendimento, sushi | atendimento e produção.
Taubaté: açougue | atendimento e produção, aprendiz, cartazista [interna], depósito | estoquista, depósito | operador de empilhadeira| atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, monitoramento - operador de supermercado, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, prevenção de perdas | inventário, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, segurança, sushi | atendimento e produção.
Jacareí: açougue | atendimento e produção, aprendiz, depósito | estoquista, depósito | operador de empilhadeira| atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, refeitório | produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, segurança mensalista - operador de supermercado.
Aparecida: açougue | atendimento e produção, aprendiz, depósito | estoquista, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, magazine | atendimento, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção.
Caçapava: depósito | estoquista, frente de caixa | empacotador, frios | atendimento e produção, reposição | abastecimento.
Pindamonhangaba: refeitório | produção, técnica de nutrição.
Litoral Norte
-
Caraguatatuba: açougue | atendimento e produção, clique e retire | atendimento e separação, depósito | estoquista, depósito | operador de empilhadeira | atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, magazine | atendimento, monitoramento - operador de supermercado, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, prevenção de perdas | inventário, refeitório | produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, serviços gerais - operador de supermercado, sushi | atendimento e produção.
-
São Sebastião: açougue | atendimento e produção, depósito | estoquista | atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, monitoramento - operador de supermercado, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, prevenção de perdas | inventário, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, segurança mensalista - operador de supermercado, técnica de nutrição.
-
Ubatuba: açougue | atendimento e produção, clique e retire | atendimento e separação, depósito | estoquista, estacionamento | atendimento e produção, frente de caixa | empacotador, frente de caixa | operador de caixa, frios | atendimento e produção, limpeza | auxiliar, padaria | atendimento e produção, pizza | atendimento e produção, reposição | abastecimento, rotisseria | atendimento e produção, segurança.
Como se candidatar
Os interessados devem se cadastrar na plataforma oficial de seleção diretamente na vaga escolhida. Clique aqui para acessar a plataforma
Para atuar na futura loja em Guaratinguetá, interessados devem se cadastrar clicando no ícone Banco de Talentos ou pelo e-mail shibata@job.recrut.ai.
Todas as oportunidades são para regime efetivo e presencial. Há vagas inclusivas e para aprendiz em diversas unidades.