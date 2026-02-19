O Grupo Shibata, rede varejista, anunciou a abertura de processos seletivos para preenchimento de vagas em diversas unidades.

São 124 frentes de trabalho disponíveis para contratação imediata e para formação de cadastro reserva.

