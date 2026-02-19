Um crime que chocou os Estados Unidos está sendo investigado pela polícia de Las Vegas, no estado de Nevada. No último domingo (15), agentes encontraram os corpos de Tawnia McGeehan e da filha dela, Addi Smith, de 11 anos, dentro de um quarto de hotel na cidade.
A principal linha de investigação aponta que a mãe teria atirado na própria filha e, em seguida, tirado a própria vida.
O caso ganhou repercussão nacional e mobilizou autoridades do estado de Nevada.
Competição de cheerleading motivou viagem
Mãe e filha eram moradoras de West Jordan, no estado de Utah, e estavam em Las Vegas para uma competição de cheerleading. Addi integrava um grupo de 13 meninas da academia Utah Xtreme Cheer e se preparava para se apresentar no evento.
A polícia foi acionada após o treinador perceber que mãe e filha não compareceram à competição. Funcionários do hotel entraram no quarto e encontraram as duas sem vida. Um bilhete teria sido localizado no local, mas o conteúdo não foi divulgado pelas autoridades.
“Cheerleading era a vida dela”, diz treinador
Em entrevista ao jornal The Salt Lake Tribune, o proprietário da academia, Kory Uyetake, afirmou que Addi era dedicada ao esporte.
“Ela estava ansiosa para se aperfeiçoar, dedicando tempo extra na academia e fazendo aulas particulares sempre que possível. Cheer era a definição dela, e ela vivia isso plenamente”, declarou.
A morte da menina provocou comoção entre colegas de equipe, familiares e a comunidade esportiva.
Disputa judicial pode ter relação com o caso
Segundo a emissora ABC, Tawnia enfrentava uma disputa judicial pela guarda da filha com o ex-marido há cerca de 10 anos.
As possíveis motivações do crime ainda são investigadas pela polícia local, que trata o caso como homicídio seguido de suicídio.