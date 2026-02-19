19 de fevereiro de 2026
INTERNACIONAL

Mãe mata filha de 11 anos em hotel de Las Vegas e se mata

Por Da redação | Mundo
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Um crime que chocou os Estados Unidos está sendo investigado pela polícia de Las Vegas, no estado de Nevada. No último domingo (15), agentes encontraram os corpos de Tawnia McGeehan e da filha dela, Addi Smith, de 11 anos, dentro de um quarto de hotel na cidade.

A principal linha de investigação aponta que a mãe teria atirado na própria filha e, em seguida, tirado a própria vida.

O caso ganhou repercussão nacional e mobilizou autoridades do estado de Nevada.

Competição de cheerleading motivou viagem

Mãe e filha eram moradoras de West Jordan, no estado de Utah, e estavam em Las Vegas para uma competição de cheerleading. Addi integrava um grupo de 13 meninas da academia Utah Xtreme Cheer e se preparava para se apresentar no evento.

A polícia foi acionada após o treinador perceber que mãe e filha não compareceram à competição. Funcionários do hotel entraram no quarto e encontraram as duas sem vida. Um bilhete teria sido localizado no local, mas o conteúdo não foi divulgado pelas autoridades.

“Cheerleading era a vida dela”, diz treinador

Em entrevista ao jornal The Salt Lake Tribune, o proprietário da academia, Kory Uyetake, afirmou que Addi era dedicada ao esporte.

“Ela estava ansiosa para se aperfeiçoar, dedicando tempo extra na academia e fazendo aulas particulares sempre que possível. Cheer era a definição dela, e ela vivia isso plenamente”, declarou.

A morte da menina provocou comoção entre colegas de equipe, familiares e a comunidade esportiva.

Disputa judicial pode ter relação com o caso

Segundo a emissora ABC, Tawnia enfrentava uma disputa judicial pela guarda da filha com o ex-marido há cerca de 10 anos.

As possíveis motivações do crime ainda são investigadas pela polícia local, que trata o caso como homicídio seguido de suicídio.

