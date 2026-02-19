A Embraer e o grupo indiano Mahindra anunciaram nesta quinta-feira (19) planos para estabelecer uma instalação de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO, na sigla em inglês) na Índia para o C-390 Millennium, caso a plataforma multimissão seja selecionada no programa de Aeronaves de Transporte Médio da Força Aérea Indiana.
As duas empresas assinaram um Acordo de Cooperação Estratégica em outubro de 2025 para produzir a aeronave de transporte militar de multimissão C-390 Millennium na Índia. A colaboração entre a Embraer e o Mahindra Group visa apoiar o programa da Força Aérea Indiana, com planos de estabelecer fabricação local da aeronave e fortalecer a iniciativa “Make in India”.
O C-390 Millennium é a aeronave de transporte militar mais moderna de sua classe, oferecendo capacidade de carga útil de até 26 toneladas, além de maior velocidade e alcance quando comparado a outras aeronaves militares de transporte médio.
O avião é capaz de executar uma ampla gama de missões, incluindo transporte de carga e tropas, lançamentos aéreos, evacuação médica, busca e salvamento, combate a incêndios e missões humanitárias.
A aeronave pode operar em pistas temporárias ou não pavimentadas, e pode ser configurada para reabastecimento em voo, tanto como para abastecer ou ser reabastecido. A frota atual em operação já demonstrou taxa de conclusão de missão superior a 99%, destacando sua produtividade excepcional e confiabilidade.
A proposta de instalação de um MRO fornecerá a manutenção e apoio abrangente no próprio país para a frota do C-390 Millennium, garantindo altos níveis de prontidão e disponibilidade operacional. A iniciativa reforça o compromisso conjunto das empresas em posicionar a aeronave da Embraer como uma solução robusta para as futuras necessidades de aeronaves de transporte de médio porte na Índia.
Repercussão
“A Embraer está empenhada em entregar não apenas uma aeronave de classe mundial, mas também um ecossistema de suporte robusto e de longo prazo, adaptado aos requisitos operacionais e industriais da Índia”, afirmou Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.
“Uma instalação de MRO de última geração para o C-390 Millennium na Índia garantiria alta disponibilidade da aeronave, maior autonomia operacional e uma solução abrangente de sustentação local para a Força Aérea Indiana ao longo de todo o ciclo de vida da aeronave”, disse Vinod Sahay, membro do Conselho Executivo do Mahindra Group.
A proposta de instalação de um MRO deve oferecer um conjunto completo de serviços, incluindo manutenção básica e pesada, inspeções e testes estruturais, reparo e revisão de componentes, suporte de aviônicos e treinamento.
“A Embraer e a Mahindra pretendem expandir a colaboração com empresas aeroespaciais indianas para aumentar a produção local do C-390 Millennium e apoiar as atividades de MRO, reforçando nosso compromisso com a iniciativa ‘Make in India’ do governo indiano e com a visão de “Atmanirbhar Bharat”, ressaltou Carlos Naufel, presidente e CEO da Embraer Serviços & Suporte. “Além do suporte à frota, essa nova instalação pode criar empregos altamente qualificados e contribuir para a integração de empresas indianas à cadeia de suprimentos global da Embraer.”
Embora o objetivo principal seja apoiar a frota da Força Aérea Indiana, a Embraer também está avaliando o potencial para que a Índia atue como um hub regional de MRO, fornecendo serviços de sustentação para outros operadores do C-390 Millennium no futuro.
O C-390 Millennium já foi selecionado pelas forças aéreas do Brasil, Portugal, Hungria, Países Baixos, Áustria, Coreia do Sul, Uzbequistão, República Tcheca, Suécia, Eslováquia e Lituânia.
A Embraer tem uma presença de longa data na Índia, com cerca de 50 aeronaves de 11 diferentes modelos atualmente em operação no país, atuando nos segmentos comercial, defesa e aviação executiva.
No setor de defesa, a plataforma ERJ145 serve como base para a aeronave AEW&C “Netra” da Força Aérea Indiana, enquanto o Legacy 600 é operado pela Força Aérea Indiana e pela Border Security Force (BSF) para transporte de autoridades e VIPs.