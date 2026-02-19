A Embraer e o grupo indiano Mahindra anunciaram nesta quinta-feira (19) planos para estabelecer uma instalação de Manutenção, Reparo e Revisão (MRO, na sigla em inglês) na Índia para o C-390 Millennium, caso a plataforma multimissão seja selecionada no programa de Aeronaves de Transporte Médio da Força Aérea Indiana.

As duas empresas assinaram um Acordo de Cooperação Estratégica em outubro de 2025 para produzir a aeronave de transporte militar de multimissão C-390 Millennium na Índia. A colaboração entre a Embraer e o Mahindra Group visa apoiar o programa da Força Aérea Indiana, com planos de estabelecer fabricação local da aeronave e fortalecer a iniciativa “Make in India”.