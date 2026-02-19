Os ventos marítimos passaram a influenciar o Litoral Norte após a virada do vento para o quadrante sul na tarde e noite desta quarta-feira (18), mudando o padrão dos últimos dias e aumentando a instabilidade — com risco de pancadas fortes principalmente entre a tarde e a noite no Vale Histórico.

A mudança acontece porque o fluxo de ar mais úmido vindo do oceano ganhou força e passou a “encostar” nuvens carregadas na faixa litorânea. O resultado é um dia com cara de dois tempos: litoral com céu mais fechado e garoa/chuva fraca intermitente, enquanto o interior do Vale do Paraíba tem mais aberturas de sol, com neblina pontual no começo da manhã e aquecimento ao longo do dia.

O alerta principal desta quinta-feira é para o Vale Histórico — região no extremo leste do Vale do Paraíba, na divisa com o Rio de Janeiro e o Sul de Minas — onde o calor e a umidade podem favorecer pancadas localmente fortes, de curta duração, mas com potencial para transtornos.

Ventos marítimos