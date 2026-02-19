O transporte adaptado é fundamental para centenas de pessoas com deficiência em São José dos Campos há quase três décadas. Mas, no início de fevereiro, os credenciados receberam uma notificação via 156 que provocou insegurança em todos. A Secretaria de Mobilidade Urbana exigia uma declaração por escrito dos destinos frequentados, fixando o dia 20 de fevereiro como prazo limite sob pena de suspensão imediata do serviço.

Sem qualquer esclarecimento prévio no contato inicial, a mensagem gerou um estado de incerteza para passageiros que dependem do sistema para rotinas vitais e, sobretudo, para a manutenção de sua autonomia. Questionada formalmente via LAI (Lei de Acesso à Informação), a administração justificou que a medida visava mapear destinos para organizar rotas, salientando que a solicitação era destinada apenas aos casos de atendimento recorrente.

Para embasar a exigência, o órgão citou o artigo 18 de um decreto de 2018, que confere à secretaria a atribuição de reorganizar o sistema e a prerrogativa de retirar credenciais a qualquer tempo.