O corpo de Cassia Kerolin de Souza Elias, de 27 anos, foi localizado e desenterrado do interior de uma residência na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba.
O caso foi registrado pela Polícia Civil como feminicídio e o principal suspeito, um homem de 45 a 55 anos, que seria um "ficante" da vítima, fugiu após ser agredido em via pública.
Ocorrência
A ocorrência teve início após a Polícia Militar ser acionada para averiguar uma denúncia de um familiar da vítima. Segundo o relato, a mulher teria sofrido uma morte violenta e estaria enterrada em um imóvel na rua José Poloni.
No local, um vizinho confirmou ter ouvido uma discussão intensa durante a madrugada, seguida por ruídos que pareciam ser de manuseio de ferramentas. Ele ainda relatou uma briga entre duas pessoas na rua logo após o barulho, onde um homem teria sido agredido e retirado do local por terceiros.
No interior da residência, os agentes notaram indícios de terra batida e de movimentação recente no solo. Com o auxílio de populares, foi realizada uma escavação superficial e o corpo de Cassia foi localizado.
Investigação
Equipes de homicídios e o Instituto de Criminalística realizaram a perícia no imóvel. O caso segue sob investigação e o suspeito está foragido.