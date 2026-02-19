19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FEMINICÍDIO

AGORA: Cassia foi morta e enterrada na região; ficante é suspeito

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Corpo de Bombeiros/Divulgação
Homens do Corpo de Bombeiros escavando o chão do barraco
Homens do Corpo de Bombeiros escavando o chão do barraco

O corpo de Cassia Kerolin de Souza Elias, de 27 anos, foi localizado e desenterrado do interior de uma residência na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como feminicídio e o principal suspeito, um homem de 45 a 55 anos, que seria um "ficante" da vítima, fugiu após ser agredido em via pública.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência

A ocorrência teve início após a Polícia Militar ser acionada para averiguar uma denúncia de um familiar da vítima. Segundo o relato, a mulher teria sofrido uma morte violenta e estaria enterrada em um imóvel na rua José Poloni.

No local, um vizinho confirmou ter ouvido uma discussão intensa durante a madrugada, seguida por ruídos que pareciam ser de manuseio de ferramentas. Ele ainda relatou uma briga entre duas pessoas na rua logo após o barulho, onde um homem teria sido agredido e retirado do local por terceiros.

No interior da residência, os agentes notaram indícios de terra batida e de movimentação recente no solo. Com o auxílio de populares, foi realizada uma escavação superficial e o corpo de Cassia foi  localizado.

Investigação

Equipes de homicídios e o Instituto de Criminalística realizaram a perícia no imóvel. O caso segue sob investigação e o suspeito está foragido.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários