O corpo de Cassia Kerolin de Souza Elias, de 27 anos, foi localizado e desenterrado do interior de uma residência na madrugada desta quinta-feira (19), no bairro Rio do Ouro, em Caraguatatuba.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como feminicídio e o principal suspeito, um homem de 45 a 55 anos, que seria um "ficante" da vítima, fugiu após ser agredido em via pública.

Ocorrência