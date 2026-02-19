Um trio foi preso em flagrante em Taubaté após a Polícia Civil apontar que um adolescente de 13 anos e a mãe dele foram coagidos a participar de uma “busca” por cavalos furtados, em uma ocorrência que se estendeu por cerca de 10 horas.

O caso foi registrado no plantão da Polícia Civil de Taubaté como sequestro e cárcere privado, exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal. A ocorrência teve como referência a região do Areão e terminou com a condução de todos os envolvidos ao plantão policial durante a madrugada desta quinta-feira (19).