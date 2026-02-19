19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
SEM IDENTIFICAÇÃO

ATENÇÃO: Corpo de mulher é achado enterrado em barraco na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Bombeiros trabalham na retirada do corpo
Bombeiros trabalham na retirada do corpo

Um corpo feminino, de aproximadamente 25 anos, foi localizado enterrado em um barraco de madeira no bairro Ponte Seca, em Caraguatatuba.

Leia mais: AGORA: Cassia foi morta e enterrada na região; ficante é suspeito

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 4h40, quando a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atendimento a uma ocorrência de encontro de cadáver, na rua José Poloni.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a equipe constatou que o corpo estava enterrado a aproximadamente um metro de profundidade no interior do barraco.

Ainda não há informações sobre a identificação da mulher e as circunstâncias da morte.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários