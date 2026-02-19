A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 4h40, quando a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atendimento a uma ocorrência de encontro de cadáver, na rua José Poloni.

Um corpo feminino, de aproximadamente 25 anos, foi localizado enterrado em um barraco de madeira no bairro Ponte Seca, em Caraguatatuba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

No local, a equipe constatou que o corpo estava enterrado a aproximadamente um metro de profundidade no interior do barraco.

Ainda não há informações sobre a identificação da mulher e as circunstâncias da morte.