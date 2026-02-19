Um corpo feminino, de aproximadamente 25 anos, foi localizado enterrado em um barraco de madeira no bairro Ponte Seca, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (19), por volta das 4h40, quando a Estação de Bombeiros de Caraguatatuba foi acionada para atendimento a uma ocorrência de encontro de cadáver, na rua José Poloni.
No local, a equipe constatou que o corpo estava enterrado a aproximadamente um metro de profundidade no interior do barraco.
Ainda não há informações sobre a identificação da mulher e as circunstâncias da morte.