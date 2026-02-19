19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
JARDIM SATÉLITE

Troncos se tornam depósito de lixo no Jardim Satélite, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
OVALE
Restante de árvore no Jardim Satélite
Restante de árvore no Jardim Satélite

Moradores do bairro Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, ainda convivem com os rastros do temporal que atingiu a cidade no dia 30 de janeiro de 2026.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Na ocasião, houve queda de árvores em vários pontos e, embora a administração tenha recolhido troncos e galhos, não houve a destoca nem a recomposição das calçadas.

Problema

As ruas Gravataí, Polar e a avenida Andrômeda foram as mais afetadas. Com a queda das árvores, o pavimento de bloquetes foi arrancado e, em alguns pontos, permanece danificado desde o incidente.

O que restou da base dos troncos cortados tornou-se depósito de lixo e obstáculo para pedestres.

Riscos 

Imagens feitas na rua Polar revelam que buracos nos troncos estão sendo utilizados para o descarte irregular de resíduos, como plásticos e garrafas.

Somada à questão sanitária, a mobilidade urbana está comprometida. Os troncos ocupam metade das calçadas estreitas, obrigando pedestres a caminhar pela rua.

Além disso, a vizinhança relata que ainda há árvores em risco de queda no bairro e expressa receio de que novos temporais, comuns nesta época do ano, provoquem outros incidentes.

Prefeitura

Procurada, a administração municipal informou que o serviço foi programado para ocorrer ainda durante essa semana e reforçou que a população tem um canal direto de solicitações por meio do 156.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários