Moradores do bairro Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos, ainda convivem com os rastros do temporal que atingiu a cidade no dia 30 de janeiro de 2026.
Na ocasião, houve queda de árvores em vários pontos e, embora a administração tenha recolhido troncos e galhos, não houve a destoca nem a recomposição das calçadas.
Problema
As ruas Gravataí, Polar e a avenida Andrômeda foram as mais afetadas. Com a queda das árvores, o pavimento de bloquetes foi arrancado e, em alguns pontos, permanece danificado desde o incidente.
O que restou da base dos troncos cortados tornou-se depósito de lixo e obstáculo para pedestres.
Riscos
Imagens feitas na rua Polar revelam que buracos nos troncos estão sendo utilizados para o descarte irregular de resíduos, como plásticos e garrafas.
Somada à questão sanitária, a mobilidade urbana está comprometida. Os troncos ocupam metade das calçadas estreitas, obrigando pedestres a caminhar pela rua.
Além disso, a vizinhança relata que ainda há árvores em risco de queda no bairro e expressa receio de que novos temporais, comuns nesta época do ano, provoquem outros incidentes.
Prefeitura
Procurada, a administração municipal informou que o serviço foi programado para ocorrer ainda durante essa semana e reforçou que a população tem um canal direto de solicitações por meio do 156.