Uma baleia-jubarte juvenil foi socorrida pela equipe de desenredamento do Instituto Argonauta.
Ela foi localizada no litoral sul de Ubatuba, presa a uma rede de aproximadamente dois metros de extensão.
Desenredamento
A ação de desenredamento ocorreu na manhã de quarta-feira (18) seguindo protocolos técnicos já estabelecidos, de forma a garantir a segurança das pessoas envolvidas e do animal.
Foi constatado que a baleia apresentava sinais de debilidade e estava muito magra.
A rede de pesca estava presa da boca até a nadadeira peitoral esquerda.
Acompanhamento
O animal permanece sob monitoramento para acompanhamento de seu estado geral.
O Instituto Argonauta reforça que a aproximação de pessoas ou embarcações a cetáceos é proibida pela legislação ambiental.