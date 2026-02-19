19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
INSTITUTO ARGONAUTA

Baleia presa à rede de pesca de 2 metros é socorrida em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Instituto Argonauta
Desenredamento
Desenredamento

Uma baleia-jubarte juvenil foi socorrida pela equipe de desenredamento do Instituto Argonauta.

Ela foi localizada no litoral sul de Ubatuba, presa a uma rede de aproximadamente dois metros de extensão.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Desenredamento

A ação de desenredamento ocorreu na manhã de quarta-feira (18) seguindo protocolos técnicos já estabelecidos, de forma a garantir a segurança das pessoas envolvidas e do animal.

Foi constatado que a baleia apresentava sinais de debilidade e estava muito magra.

A rede de pesca estava presa da boca até a nadadeira peitoral esquerda.

Acompanhamento

O animal permanece sob monitoramento para acompanhamento de seu estado geral.

O Instituto Argonauta reforça que a aproximação de pessoas ou embarcações a cetáceos é proibida pela legislação ambiental.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários