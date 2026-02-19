Uma mulher relatou que foi atingida na boca após confusão com entregador de aplicativo durante a entrega de um pedido de comida em um centro comercial no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.
O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal, com autoria inicialmente desconhecida. A ocorrência aconteceu na noite de quarta-feira (18) e foi formalizada na madrugada desta quinta-feira (19).
De acordo com o registro policial, a vítima aguardava a entrega de um pedido feito pelo iFood em um centro comercial na avenida Doutor João Baptista Soares de Queiroz Júnior. No aplicativo, o status teria aparecido como “pedido entregue”, embora ela não tivesse recebido o alimento.
Como foi o caso
Segundo o relato, após perceber a divergência, a vítima entrou em contato com o entregador, que teria alegado que o endereço informado estava incorreto. Ela se deslocou até o ponto indicado, mas não encontrou o responsável pela entrega. Ao retornar ao endereço inicial, ele também não estaria no local.
Ainda conforme o boletim, cerca de 5 a 10 minutos depois a vítima recebeu nova mensagem informando que o entregador havia chegado. O homem entrou no estabelecimento e, nesse momento, teria começado uma confusão com tumulto generalizado no local. A vítima afirma que foi atingida por um soco na boca. Ela também relatou que acredita que o centro comercial tenha sistema de monitoramento por câmeras.
A Polícia Civil encaminhou o registro para a delegacia responsável pela área do fato, para apuração da autoria e demais circunstâncias. A vítima também foi orientada sobre o prazo legal para representação criminal após a identificação do autor.
O que diz o iFood
O iFood foi procurado pela reportagem, que questionou a respeito do episódio, mas até o momento não há respostas a respeito do que aconteceu. O espaço segue aberto.