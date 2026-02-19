Uma mulher relatou que foi atingida na boca após confusão com entregador de aplicativo durante a entrega de um pedido de comida em um centro comercial no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.

O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal, com autoria inicialmente desconhecida. A ocorrência aconteceu na noite de quarta-feira (18) e foi formalizada na madrugada desta quinta-feira (19).