VIOLÊNCIA

Mulher leva soco na boca de entregador de aplicativo em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução

Uma mulher relatou que foi atingida na boca após confusão com entregador de aplicativo durante a entrega de um pedido de comida em um centro comercial no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos.

O caso foi registrado na Polícia Civil como lesão corporal, com autoria inicialmente desconhecida. A ocorrência aconteceu na noite de quarta-feira (18) e foi formalizada na madrugada desta quinta-feira (19).

De acordo com o registro policial, a vítima aguardava a entrega de um pedido feito pelo iFood em um centro comercial na avenida Doutor João Baptista Soares de Queiroz Júnior. No aplicativo, o status teria aparecido como “pedido entregue”, embora ela não tivesse recebido o alimento.

Como foi o caso

Segundo o relato, após perceber a divergência, a vítima entrou em contato com o entregador, que teria alegado que o endereço informado estava incorreto. Ela se deslocou até o ponto indicado, mas não encontrou o responsável pela entrega. Ao retornar ao endereço inicial, ele também não estaria no local.

Ainda conforme o boletim, cerca de 5 a 10 minutos depois a vítima recebeu nova mensagem informando que o entregador havia chegado. O homem entrou no estabelecimento e, nesse momento, teria começado uma confusão com tumulto generalizado no local. A vítima afirma que foi atingida por um soco na boca. Ela também relatou que acredita que o centro comercial tenha sistema de monitoramento por câmeras.

A Polícia Civil encaminhou o registro para a delegacia responsável pela área do fato, para apuração da autoria e demais circunstâncias. A vítima também foi orientada sobre o prazo legal para representação criminal após a identificação do autor.

O que diz o iFood

O iFood foi procurado pela reportagem, que questionou a respeito do episódio, mas até o momento não há respostas a respeito do que aconteceu. O espaço segue aberto.

