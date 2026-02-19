Dois homens foram presos em flagrante com produtos furtados de um food truck em Ubatuba.

A prisão ocorreu na região central, na Rua da Liberdade, na última quarta-feira (18).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência