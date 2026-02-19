Dois homens foram presos em flagrante com produtos furtados de um food truck em Ubatuba.
A prisão ocorreu na região central, na Rua da Liberdade, na última quarta-feira (18).
Ocorrência
A Polícia Militar foi acionada para atendimento a uma ocorrência de furto em andamento na avenida Iperoig.
Em diligência pelas imediações, os suspeitos com as características informadas foram localizados e abordados em posse de produtos compatíveis com os subtraídos do trailer.
Durante os questionamentos, não souberam explicar a origem dos itens.
Ambos foram presos em flagrante por furto e permaneceram à disposição da Justiça.