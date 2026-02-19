19 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

Dupla é presa furtando food truck na praia de Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Dupla foi presa com itens furtados
Dupla foi presa com itens furtados

Dois homens foram presos em flagrante com produtos furtados de um food truck em Ubatuba.

A prisão ocorreu na região central, na Rua da Liberdade, na última quarta-feira (18).

Ocorrência

A Polícia Militar foi acionada para atendimento a uma ocorrência de furto em andamento na avenida Iperoig.

Em diligência pelas imediações, os suspeitos com as características informadas foram localizados e abordados em posse de produtos compatíveis com os subtraídos do trailer.

Durante os questionamentos, não souberam explicar a origem dos itens.

Ambos foram presos em flagrante por furto e permaneceram à disposição da Justiça.

