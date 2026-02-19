A Polícia Militar prendeu 101 pessoas, sendo 73 em flagrante e 28 procurados pela Justiça, durante as ações da Operação Carnaval no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.

A operação ocorreu entre os dias 14 e 17 de fevereiro e, além das prisões, resultou na apreensão de nove armas de fogo e de 18 kg de drogas, sendo mais de 3.800 eppendorfs de cocaína e 3.900 de crack.

