A Polícia Militar prendeu 101 pessoas, sendo 73 em flagrante e 28 procurados pela Justiça, durante as ações da Operação Carnaval no Vale do Paraíba e no Litoral Norte.
A operação ocorreu entre os dias 14 e 17 de fevereiro e, além das prisões, resultou na apreensão de nove armas de fogo e de 18 kg de drogas, sendo mais de 3.800 eppendorfs de cocaína e 3.900 de crack.
O efetivo de 1.300 policiais atuou em mais de 200 eventos assegurando a segurança de mais de 200 mil pessoas por dia, contando com o reforço de 715 policiais e 135 viaturas da Operação Verão.