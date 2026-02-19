A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), realizou aproximadamente 17,5 mil atendimentos via 190 durante a Operação Carnaval 2026, entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

O planejamento estratégico mobilizou 1.300 policiais do efetivo local, além do reforço de 715 agentes e 135 viaturas da Operação Verão para garantir a segurança de um público estimado em mais de 200 mil pessoas por dia em toda a região.

