A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do CPI-1 (Comando de Policiamento do Interior), realizou aproximadamente 17,5 mil atendimentos via 190 durante a Operação Carnaval 2026, entre os dias 14 e 17 de fevereiro.
O planejamento estratégico mobilizou 1.300 policiais do efetivo local, além do reforço de 715 agentes e 135 viaturas da Operação Verão para garantir a segurança de um público estimado em mais de 200 mil pessoas por dia em toda a região.
Indicadores
Segundo o balanço das ações, em relação ao mesmo período no ano anterior, foi registrada a queda de 44% nos roubos, 25% nos homicídios dolosos e 8% nos furtos.
As atividades operacionais resultaram em 73 prisões em flagrante, na captura de 28 procurados pela justiça e na retirada de circulação de 9 armas de fogo.
No combate ao tráfico, o 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), com apoio do Canil do Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), prendeu um suspeito e apreendeu quase 18 kg de drogas.
A apreensão incluiu mais de 3.800 eppendorfs de cocaína e 3.900 de crack que abasteceriam as festividades na região.
Atuação
A Polícia Militar atuou em mais de 200 eventos carnavalescos, mesmo em cidades com concentrações superiores a 20 mil pessoas simultâneas, como São José dos Campos, Bananal, Caraguatatuba e Ubatuba.