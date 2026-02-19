Um jovem de 18 anos sofreu uma fratura no fêmur em um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um poste.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, na quarta-feira (18), no bairro Vila Paulista e teve atendimento do Corpo de Bombeiros.

