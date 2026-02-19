Um jovem de 18 anos sofreu uma fratura no fêmur em um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um poste.
A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, na quarta-feira (18), no bairro Vila Paulista e teve atendimento do Corpo de Bombeiros.
No local, a equipe constatou a fratura e escoriações na coxa esquerda do jovem, que foi conduzido para atendimento médico.
A segunda vítima envolvida foi levada ao Pronto-socorro regional pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).
Não há informações sobre o estado de saúde atual dos envolvidos e as causas do acidente.