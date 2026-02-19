19 de fevereiro de 2026
ACIDENTE

Motociclista sofre fratura em colisão com carro e poste em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Um jovem de 18 anos sofreu uma fratura no fêmur em um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e um poste.

A ocorrência foi registrada por volta das 17h30, na quarta-feira (18), no bairro Vila Paulista e teve atendimento do Corpo de Bombeiros.

No local, a equipe constatou a fratura e escoriações na coxa esquerda do jovem, que foi conduzido para atendimento médico.

A segunda vítima envolvida foi levada ao Pronto-socorro regional pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Não há informações sobre o estado de saúde atual dos envolvidos e as causas do acidente.

