Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter um princípio de incêndio em uma residência na rua Manoel Paulino Ferreira, no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h30 de quarta-feira (18). Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que os moradores já haviam conseguido extinguir o fogo, iniciado no quadro de energia do imóvel e nos disjuntores.

