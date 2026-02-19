19 de fevereiro de 2026
DISJUNTORES

Incêndio em quadro de energia mobiliza bombeiros em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Bombeiros atendem ocorrência no bairro Barranco Alto
Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter um princípio de incêndio em uma residência na rua Manoel Paulino Ferreira, no bairro Barranco Alto, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada por volta das 23h30 de quarta-feira (18). Ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que os moradores já haviam conseguido extinguir o fogo, iniciado no quadro de energia do imóvel e nos disjuntores.

A equipe realizou a vistoria, prestou orientações e deixou o local sem risco de reignição. Ninguém ficou ferido.

