As fortes chuvas que atingiram Ubatuba na tarde de quarta-feira (18) provocaram a interdição de três imóveis, desalojando quatro pessoas de suas casas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Defesa Civil do Estado, na rua Brasilianita, no bairro Ipiranguinha, houve o rompimento de muro de divisa devido à pressão ocasionada pelo acúmulo de água pluvial em área de aclive.