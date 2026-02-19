As fortes chuvas que atingiram Ubatuba na tarde de quarta-feira (18) provocaram a interdição de três imóveis, desalojando quatro pessoas de suas casas.
Segundo a Defesa Civil do Estado, na rua Brasilianita, no bairro Ipiranguinha, houve o rompimento de muro de divisa devido à pressão ocasionada pelo acúmulo de água pluvial em área de aclive.
No local, uma obra de ampliação com construção de sobrado sobre edificação existente contribuiu para o agravamento da situação.
Após vistoria técnica, o imóvel afetado e outras duas residências adjacentes foram interditados preventivamente, resultando em quatro pessoas desalojadas, encaminhadas para a casa de parentes.
A Defesa Civil realizará avaliação conjunta com engenheiro e encaminhará relatório à secretaria competente para providências quanto à obra irregular.