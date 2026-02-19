19 de fevereiro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FOGO

Cômodo de madeira é incendiado em condomínio no Pegorelli

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Atuação dos bombeiros em incêndio no bairro Pegorelli
Atuação dos bombeiros em incêndio no bairro Pegorelli

Um cômodo de uma casa de madeira, em um condomínio de Caraguatatuba, foi acometido por um incêndio na tarde de quarta-feira (18).

Os bombeiros foram acionados e, por volta das 17h20, chegaram ao local, no Residencial Nova Caragua 1, na rua 9, no bairro Pegorelli.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O espaço de aproximadamente 18 m² estava completamente tomado pelas chamas. Após extinguir o fogo, a equipe realizou o rescaldo e deixou a área em segurança.

Não houve feridos na ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários