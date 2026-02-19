Um cômodo de uma casa de madeira, em um condomínio de Caraguatatuba, foi acometido por um incêndio na tarde de quarta-feira (18).

Os bombeiros foram acionados e, por volta das 17h20, chegaram ao local, no Residencial Nova Caragua 1, na rua 9, no bairro Pegorelli.

