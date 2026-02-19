A família Phenom 300, da Embraer, segue dominante como jato leve mais vendido do mundo pelo 14º ano consecutivo, de acordo com a Gama (General Aviation Manufacturers Association). Os dados da instituição também confirmam o modelo como o bimotor a jato mais entregue pelo sexto ano seguido.

Em 2025, a Embraer entregou 72 aeronaves da série Phenom 300, o maior volume anual da década. Com mais de 900 jatos em operação globalmente, presentes em 70 países e somando mais de 2,9 milhões de horas de voo, a série Phenom 300 segue como padrão de referência em desempenho, tecnologia e conforto na categoria de jatos leves.