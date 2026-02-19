A família Phenom 300, da Embraer, segue dominante como jato leve mais vendido do mundo pelo 14º ano consecutivo, de acordo com a Gama (General Aviation Manufacturers Association). Os dados da instituição também confirmam o modelo como o bimotor a jato mais entregue pelo sexto ano seguido.
Em 2025, a Embraer entregou 72 aeronaves da série Phenom 300, o maior volume anual da década. Com mais de 900 jatos em operação globalmente, presentes em 70 países e somando mais de 2,9 milhões de horas de voo, a série Phenom 300 segue como padrão de referência em desempenho, tecnologia e conforto na categoria de jatos leves.
“O Phenom 300E continua a liderar entre os jatos leves porque entrega o que os clientes mais valorizam: performance incomparável, tecnologia avançada e uma experiência de cabine excepcional”, afirma Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva.
“Ano após ano, o Phenom 300E confirma sua posição de referência na categoria, fortalecendo sua liderança e a confiança de nossos clientes. Estamos celebrando mais um marco na trajetória de sucesso do jato leve mais desejado do mundo.”
Jato mais veloz
Segundo a Embraer, o Phenom 300E é o jato leve mais veloz em produção, capaz de atingir Mach 0.80 e voar 2.010 milhas náuticas (3.724 km) com cinco ocupantes e reservas IFR da NBAA.
Também inclui tecnologias avançadas como o sistema de alerta e prevenção de saída de pista (ROAAS) da Embraer – o primeiro sistema do tipo que foi certificado na aviação executiva –, recurso de controle de aceleração automática (autothrottle), modo de descida de emergência e, entre outros, o Synthetic Vision System, que melhora a percepção sobre terrenos e relevos, especialmente em condições de baixa visibilidade.
A aeronave oferece recursos normalmente encontrados apenas em modelos de categorias superiores, como ponto único de reabastecimento, banheiro com serviço externo e escada de acesso.
Na categoria supermédios, a família Praetor também teve desempenho robusto em 2025, com 69 entregas. Essa forte demanda ajudou a Embraer Executive Jets a alcançar 155 entregas no ano, estabelecendo um novo recorde para a unidade de negócios, e a superar a marca de 400 aeronaves da familia Praetor entregues globalmente.