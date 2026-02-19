Um casal foi preso por tráfico de drogas em Caçapava, na tarde de terça-feira (17), após abordagem da Polícia Militar a um veículo de aplicativo no Parque Residencial Eldorado. Mais de 6.000 porções de drogas foram apreendidas.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava, a ocorrência foi enquadrada como tráfico de drogas e associação para o tráfico.