Um casal foi preso por tráfico de drogas em Caçapava, na tarde de terça-feira (17), após abordagem da Polícia Militar a um veículo de aplicativo no Parque Residencial Eldorado. Mais de 6.000 porções de drogas foram apreendidas.
De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Caçapava, a ocorrência foi enquadrada como tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Segundo relato dos policiais militares no boletim, a equipe realizava abordagem de rotina quando um veículo Ford Ka utilizado como aplicativo chamou a atenção ao entrar rapidamente em uma rua próxima. Durante a ordem para que os ocupantes abaixassem os vidros, um dos passageiros abriu a porta traseira e fugiu correndo.
Uma mulher permaneceu no interior do veículo. Também foi localizada uma mochila com grande quantidade de entorpecentes. O motorista informou que havia iniciado a corrida poucos quarteirões antes.
Com base nas informações do aplicativo e da mulher abordada, os policiais seguiram até uma residência no residencial Pinus Iriguassu. No local, um homem admitiu que havia drogas enterradas no quintal, dentro de um tambor.
Em seguida, a equipe foi até a casa da mulher, onde foram encontradas anotações relacionadas ao tráfico, dinheiro em espécie e mais porções de entorpecentes.
Porções de drogas
O tráfico de drogas em Caçapava envolveu grande volume de entorpecentes. Conforme o boletim, foram apreendidas 1.530 porções de maconha, 2.185 porções de cocaína, 2.465 porções de crack.
Além das drogas, foram apreendidos celulares, rádio transmissor, anotações do tráfico e R$ 646,55 em dinheiro. O laudo pericial confirmou que as substâncias eram THC (maconha) e cocaína.
O motorista de aplicativo afirmou que não tinha conhecimento sobre o transporte das drogas. Segundo o delegado, o veículo não foi apreendido porque, até o momento, não há indícios de que ele soubesse do conteúdo ilícito transportado.
Os dois suspeitos permaneceram presos e foram encaminhados ao Centro de Triagem de Caçapava, onde aguardariam audiência de custódia. A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.